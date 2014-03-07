Добкин явился в прокуратуру и опроверг информацию о бегстве

Бывший председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин сам явился в прокуратуру Харьковской области и опроверг информацию о своем бегстве.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге перед прокуратурой Харьковской области Добкин сказал журналистам, что узнал о своем якобы побеге из прессы.

«Я не собираюсь никуда сбегать, я живу в Харькове, у меня нет планов скрываться. Если ко мне будут вопросы у каких-либо правоохранительных органов, я не совершал в своей жизни ничего, что могло бы подпадать под действие Уголовного кодекса, поэтому готов ответить на любые вопросы», - сказал Добкин.

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Он сообщил, что сегодня ночью действительно оставил свой внутренний паспорт гражданина Украины в харьковском аэропорту. По словам Добкина, это он сделал после более чем получасового ожидания документа.

«Я 30 или 40 минут прождал в машине под залом ожидания, я мог просидеть там до утра. Сбой компьютера, который произошел, он же произошел не по моей вине. Я же не перескочил через ограждение, не пытался сбежать, закрыв лицо. Я дал паспорт, меня идентифицировали и дальше стали проводить все необходимые действия. В чем мое нарушение, объясните? Я проходил так таможню и пограничный контроль сотни раз. Меня кто-то не знает в лицо или я выхватил свой документ и скрылся? Если бы ко мне были вопросы у пограничников, я бы находился в розыске или была дана команда задержать меня, что мешало меня задержать, когда я находился внутри?», - сказал Добкин.

«Я никуда не прорывался. Я вчера прилетел приблизительно в начале первого из Москвы, спокойно прошел пограничный контроль. Единственная проблема, которая возникла, это сбой компьютера, по словам пограничника. Я оставил свой паспорт, вышел к машине, то есть они меня идентифицировали, паспорт мы им отдали из рук в руки. Им нужно было провести определенные действия с паспортом и компьютером. По их словам, у них был сбой. Мы прождали около 30, может даже 40 минут в машине под зданием аэропорта. В конечном итоге мой помощник подошел, спросил, есть ли возможность оставить паспорта, а утром забрать, потому что поздно и сколько не будет еще работать система, никто не знал. Поэтому мы поехали», - сказал он.

Экс-губернатор сообщил, что сейчас он в присутствии своего адвоката и помощников «покажется на глаза» и.о. прокурора Харьковской области. Также Добкин сказал, что уже связался с начальником Харьковского облуправления милиции и дважды пытался дозвониться до руководителя Министерства внутренних дел Арсена Авакова.

«Я пытался дозвониться министру внутренних дел, но один раз он телефон не взял, второй раз он бросил трубку. Я хотел ему сказать, что если меня ищут, то искать не нужно, я на месте», - сказал Добкин.

Он заверил, что сразу после прокуратуры поедет в харьковский аэропорт, чтобы забрать документ.

Добкин сказал, что слухи о подготовке к его задержанию по якобы «сепаратистским уголовным делам» ходят давно, однако официального сообщения об открытии производств у него нет.

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«Вчерашний инцидент, который произошел в аэропорту, я могу расценивать как попытку показать, что я хочу спрятаться, сбежать, скрыться, тем самым не дать возможности следствию, если оно есть, установить истину и доказать мою виновность или мне - мою невиновность. Я ничего не слышал, мне никто ничего официально не предъявлял. Я сегодня вам официально заявляю, что я не скрываюсь», - заявил он.

Добкин призвал не верить информации о том, что он скрывается. «Я думаю, что все это еще связано с попыткой оказать на меня давление в связи с моим решением баллотироваться в Президенты», - высказал предположение он.

Добкин также подчеркнул, что в VIP-зале харьковского аэропорта должны быть видеокамеры, которые зафиксировали вчерашние события. Экс-губернатор подчеркнул, что при необходимости по видеозаписи можно убедиться, что он не пытался сбегать.

Как сообщал УНИАН, и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook написал, что сегодня, 7 марта, в 00.15, прибыв чартерным рейсом из Москвы в Харьков, руководитель Харьковской облорганизации Партии регионов Михаил Добкин и его охранник Роман Копылов были остановлены офицером пограничной службы при прохождении паспортного пограничного контроля.

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По словам Авакова, офицер, проверив документы, обратился к Добкину: «Минуточку подождите, нужно кое-что прояснить». В ответ Добкин в сопровождении охранника, бросив паспорта, никак не комментируя свои действия, несанкционированно, быстро прорвался через пункт контроля, спешно сел в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

«Нарушен ряд законов Украины. Пограничная служба, СБУ, МВД приступили к поиску нарушителя», - написал Аваков.