В Симферополе неизвестные отбирают и рвут паспорта украинцев - мэрия

По данным городских чиновников, в исполком Симферопольского горсовета и на телефон оперативной службы мэра 15-63 поступают звонки обеспокоенных горожан. "Неизвестные, представляясь членами избирательной комиссии, сверяющими списки для участия во всекрымском референдуме, просят жильцов многоквартирных и частных домов предъявить для проверки паспорта. Получив их в руки, либо убегают с документом, либо рвут их, приводя в негодность. Уважаемые симферопольцы! Так поступают провокаторы", - заявляет мэрия и просит сразу же звонить в милицию.

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Подобные сообщения поступают на форумах также от жителей Севастополя.

Как сообщал УНИАН, парламент Крыма назначил референдум на 16 марта. На него будут вынесены два вопроса: Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?