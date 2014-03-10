Референдум получит право на жизнь, если Россия согласится присоединить Крым - Аксенов

Об этом в интервью РИА Новости заявил самопровозглашенный глава Совета министров Крыма Сергей Аксенов.

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«Мы ожидаем, что правительство России и Госдума на следующей неделе примут решения об упрощенной процедуре вхождения Крыма в состав РФ. До проведения референдума они должны дать согласие, что в принципе готовы нас принять. Референдум получит право на жизнь, если такое согласие будет получено», - сказал Аксенов.

На вопрос об ожидаемых результатах референдума Аксенов ответил: «Результаты будут положительными - я в этом не сомневаюсь».

Как сообщал УНИАН, парламент АРК 6 марта принял решение о присоединении Крыма к РФ и перенес с 30 на 16 марта референдум с двумя вопросами: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».

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Власти Украины и мировые лидеры считают референдум неконституционным. Референдум признает лишь официальная Москва.

6 марта Центральная избирательная комиссия поручила Службе распорядителя Государственного реестра избирателей временно заблокировать доступ к базе данных Госреестра избирателей органам реестра, образованным в Крыму.

7 марта Окружной административный суд Киева остановил действие постановления парламента АРК о вхождении Крыма в состав РФ.

8 марта Конституционный Суд Украины начал рассмотрение представления и.о. Президента Украины, председателя Верховной Рады Александра Турчинова о конституционности постановления парламента Крыма о проведении всекрымского референдума“.