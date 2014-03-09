Путин - Меркель и Кэмерону: Власти Крыма действуют законно
Путин заявил Меркель и Кэмерону, что власти Крыма действуют законно, а в Киеве - "разгул радикалов".
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном заявил, что принимаемые руководством Крыма меры основаны на нормах международного права и призваны обеспечить интересы населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Путин подчеркнул, в частности, что предпринимаемые легитимным руководством Крыма шаги основываются на нормах международного права и призваны обеспечить законные интересы населения полуострова. Президент России также обратил внимание собеседников на отсутствие каких-либо действий со стороны нынешних властей в Киеве по ограничению разгула в самой столице и во многих регионах ультранационалистических и радикальных сил", - говорится в сообщении.
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Лидеры обменялись мнениями относительно возможных международных усилий по урегулированию кризиса. Условлено продолжить тесные рабочие контакты, в том числе на уровне министров иностранных дел.
"Продолжено обсуждение складывающейся в Украине крайне сложной общественно-политической ситуации, а также вопросов, касающихся проведения 16 марта сего года референдума в Крыму. Несмотря на имеющиеся различия в оценках происходящего, выражена общая заинтересованность в деэскалации напряженности и скорейшей нормализации обстановки", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии при участии незначительного количества депутатов отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК, депутата ВР Крыма, лидера партии «Русское единство» Аксенова.
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Главное следственное управление СБУ расследует уголовное производство в отношении председателя Верховной Рады АРК Владимира Константинова и депутата этого же совета Аксенова по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).
4 марта Окружной административный суд Киева отменил решения Верховной Рады Крыма о выражении недоверия Совету министров АРК и прекращении его деятельности, назначении Аксенова на должность председателя Совета министров АР Крым, а также организации и проведении местного референдума по вопросам совершенствования статуса и полномочий автономии.
5 марта Шевченковский райсуд Киева постановил задержать Константинова и Аксенова.
Парламент АРК 6 марта принял решение о присоединении Крыма к России и вынес на референдум 16 марта два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».
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Власть Украины и мировые лидеры считают референдум неконституционным. Референдум признает лишь официальная Москва.
7 марта суд остановил действие решения Верховного Совета АР Крым о проведении всекрымского референдума.
Также в Крыму на сегодняшний день отключили почти все украинские телеканалы и заменили их на российские.