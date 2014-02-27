Путин в разговоре с Обамой обязался уважать территориальную целостность Украины – Керри

Об этом в интервью MSNBC заявил государственный секретарь США Джон Керри, сообщили в пресс-службе Посольства США в Украине.

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По мнению Керри, события в Украине абсолютно чрезвычайные, и Путин должен внимательно прислушиваться к украинцам, которые выразили свое стремление к переменам.

“Президент Путин в телефонном разговоре с Президентом Обамой буквально на днях обязался уважать территориальную целостность Украины. И я считаю, что это невероятно важно. Мне было бы очень трудно понять, как Россия может совмещать свою позицию в отношении Ливии, свою позицию в отношении Сирии, свои предостережения относительно вмешательства в дела другой страны и в то же время неуважение к суверенитету Украины и воли ее народа”, - сказал Керри.

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Как подчеркнул Керри, США надеются, что Россия не будет рассматривать это как вариант продолжения холодной войны.

“Мы это так не рассматриваем. Мы не считаем, что это должно быть Восток – Запад, Россия – Соединенные Штаты. Это не «Рокки ІV», поверьте мне. Мы это так не рассматриваем. Мы видим в этом возможность для России, для Соединенных Штатов и других усилить Украину, помочь ей в процессе перехода, и нет причины, которая может помешать ей вмещать в себе Восток и Запад и быть жизненно важным элементом нашей общей экономики, которая движется вперед. И мы возлагаем надежды на переходное правительство, на реформы, которые будут здесь проведены, на участие МВФ в этом процессе и на то, что украинский народ будет иметь возможность определить свое будущее после того, как будет сформировано новое правительство”, - сказал Керри.