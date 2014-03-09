В Крыму оккупанты заминировали дамбу и выдвинули ультиматум

Оккупанты в Крыму продолжают минировать местность в районе города Чонгар.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Сегодня утром выявлен факт минирования дамбы близ населенного пункта Рюмшино", - пишет Тымчук.

Также он сообщает, что сегодня в 10.00 представители крымской самообороны выдвинули ультиматум командованию украинского Евпаторийского зенитно-ракетного полка.

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"Личный состав нашей части получил ультиматум от оккупантов, но не намерен складывать оружие и будет стоять до конца. Ультиматум действует до 20.00, после чего противник обещает самое грубое использование силы", - подчеркивает Тымчук.

Согласно выдвинутому ультиматуму, если до 20.00 украинские военные не сдадут оружие, часть попытаются взять штурмом. Журналисты, в свою очередь, должны находится не менее чем за 100 метров от части - в противном случае люди, выдвинувшие требования, "за последствия не ручаются".

Как сообщает Тымчук, до 17.00 оккупанты обязались предоставить письменное подтверждение своих ультимативных требований.