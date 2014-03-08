Ярош считает, что в Крыму нужно развернуть гуманитарные операции

Также, по его мнению, России надо было объявить в розыск не Яроша, а Путина как военного преступника, передает издание Наша версия.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

"Надо развернуть гуманитарные операции в Крыму, когда украинские певцы, известные люди ехали бы туда и поддерживали бы там украинцев, русских, крымских татар, которые выступают за сохранение территориальной целостности Крыма", - считает Ярош.

Кроме того, лидер Правого сектора среди прочего опроверг заявления о ксенофобии и антисемитизме в рядах организации. Так, по его словам, в составе Правого сектора очень много представителей абсолютно различных национальностей, и это никак не мешает им быть собратьями.

Читайте такжеВ Генпрокуратуре исключают возможность выдачи Яроша России “Мы против ксенофобии и антисемитизма”, - подчеркнул он.

Также Ярош отметил, что хотя борьба с коррупцией со стороны организации и будет бескомпромиссной, но она будет происходить в рамках закона. В частности, он посоветовал не бояться за свою жизнь депутатам Партии регионов.

"Правый сектор не избил еще ни одного депутата, который приезжает на голосование, хорошо, что они туда ездят, и голосуют за украинские законы. Если люди, которые совершили преступления, будут наказаны в соответствии с действующим законодательством, мы - за! Но устраивать самосуды и расправы мы не будем", - сказал Ярош.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош подтвердил намерение баллотироваться в президенты.