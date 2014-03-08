Ярош подтвердил, что идет в президенты и рассказал об угрозах из Москвы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве. (УНИАН: вчера соратники Яроша сообщили, что лидер «Правого сектора» намерен принять участие в президентских выборах).

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“Мы получаем много звонков о том, чтобы “Правый сектор” был представлен в политике. Я иду в Президенты”, - сказал Ярош, объяснив, что он делает это для того, чтобы “создать государство, полностью его перезагрузить ”.

При этом Ярош признал, что ему тяжело будет «тягаться с теми акулами” в политике, которые есть. “Но нам нужно перезагрузить государство, привести в политику новых людей”, - отметил он.

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В то же время Ярош сообщил, что «Правый сектор» не будет выдвигать своего кандидата на должность мэра Киева, но намерен выдвигать своих активистов в депутаты на местных выборах.

Отвечая на вопрос, повлияет ли на его предвыборную кампанию объявление его правоохранительными органами России в розыск за якобы поддержку терроризма, Ярош сказал: “Никак не повлияет. Я думаю, что в международный розыск нужно было объявить самого Владимира Путина за вторжение в Украину”.

Также Ярош объяснил наличие большого количества охраны возле него тем, что у “Правого сектора” есть информация, что из Москвы для его нейтрализации выехала специально подготовленная группа в составе 8 человек.

Кроме того, во время пресс-конференции Ярош призвал Соединенные Штаты Америки, Евросоюз и другие страны заблокировать счета Российской Федерации и ее руководителей.

В то же время лидер “Правого сектора” выразил надежду, что российско-украинский конфликт удастся разрешить мирными дипломатическими переговорами.

Также Ярош призвал действующее украинское правительство быстрее внедрять реформы и подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Ярош также сообщил, что в ближайшее время «Правый сектор», в состав которого входит много организаций, объединится в одну. “Мы рассматриваем вариант регистрации “Правого сектора” как общественной организации”, - отметил Ярош.