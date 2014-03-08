Ярош подтвердил, что идет в президенты и рассказал об угрозах из Москвы
Лидер “Правого сектора” Дмитрий Ярош подтвердил, что будет баллотироваться на должность Президента Украины на выборах 25 мая.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве. (УНИАН: вчера соратники Яроша сообщили, что лидер «Правого сектора» намерен принять участие в президентских выборах).
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“Мы получаем много звонков о том, чтобы “Правый сектор” был представлен в политике. Я иду в Президенты”, - сказал Ярош, объяснив, что он делает это для того, чтобы “создать государство, полностью его перезагрузить ”.
При этом Ярош признал, что ему тяжело будет «тягаться с теми акулами” в политике, которые есть. “Но нам нужно перезагрузить государство, привести в политику новых людей”, - отметил он.
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В то же время Ярош сообщил, что «Правый сектор» не будет выдвигать своего кандидата на должность мэра Киева, но намерен выдвигать своих активистов в депутаты на местных выборах.
Отвечая на вопрос, повлияет ли на его предвыборную кампанию объявление его правоохранительными органами России в розыск за якобы поддержку терроризма, Ярош сказал: “Никак не повлияет. Я думаю, что в международный розыск нужно было объявить самого Владимира Путина за вторжение в Украину”.
Также Ярош объяснил наличие большого количества охраны возле него тем, что у “Правого сектора” есть информация, что из Москвы для его нейтрализации выехала специально подготовленная группа в составе 8 человек.
Кроме того, во время пресс-конференции Ярош призвал Соединенные Штаты Америки, Евросоюз и другие страны заблокировать счета Российской Федерации и ее руководителей.
В то же время лидер “Правого сектора” выразил надежду, что российско-украинский конфликт удастся разрешить мирными дипломатическими переговорами.
Также Ярош призвал действующее украинское правительство быстрее внедрять реформы и подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.
Ярош также сообщил, что в ближайшее время «Правый сектор», в состав которого входит много организаций, объединится в одну. “Мы рассматриваем вариант регистрации “Правого сектора” как общественной организации”, - отметил Ярош.