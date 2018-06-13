Пискун: В Крыму следует провести антитеррористическую операцию

Бывший генеральный прокурор Святослав Пискун пропал из информационного пространства чуть больше года назад, сразу после окончания парламентской гонки-2012. Попытка пройти в Верховную Раду по 63-му мажоритарному округу в Житомирской области не увенчалась успехом. «Трижды генеральный», по результатам голосования, занял лишь пятое место. И, не получив депутатскую неприкосновенность, покинул страну.

Разговор с Пискуном мы начали в контексте прокурорской неразберихи в Крыму – как известно, самопровозглашенному нелегитимному премьеру Крыма Сергею Аксенову отказались присягнуть на верность сотрудники правоохранительных органов, в частности, прокурор Крыма Вячеслав Павлов, а также все его заместители. «Ответ» на такие действия со стороны нелегитимной власти автономии был прост: некие «дружинники» с пулеметами перестали пускать сотрудников прокуратуры Крыма на рабочие места. Более того, 4 марта президиум крымского парламента, не имея на то никаких прав, возложил обязанности прокурора АРК на Александра Штехбарта, якобы по причине увольнения Павлова по собственному желанию. На самом деле, генпрокурор Крыма Вячеслав Павлов ушел в отпуск, соответствующее заявление было подписано и.о. генерального прокурора Украины Олегом Махницким. Кроме того, Махницкий назначил и.о. прокурора Крыма одного из заместителей Павлова — Алексея Угрюмова. 5 марта Александр Штехбарт попытался приступить к обязанностям прокурора Крыма, но подавляющее большинство сотрудников прокуратуры отказались ему подчиняться, заявив, что верны и.о. прокурора автономии Алексею Угрюмову. Последний, к слову, заявил, что, из-за невозможности попасть в здание генпрокуратуры, руководит ведомством удаленно и «не сдается».

Святослав Михайлович, сегодняшняя ситуация с назначениями в прокуратуре АР Крым вызывает вопросы. Кто из «назначенцев», по вашему мнению, легитимен, а кто — нет?

Я не приветствую решение генпрокурора АР Крым уйти в отпуск. Какой может быть отпуск, какой может быть пляж и какой может быть отдых, когда в Крыму ситуация на грани военного вооруженного конфликта? Но, раз уж так случилось, я бы предложил и.о. генерального прокурора Украины Махницкому назначить исполняющим обязанности прокурора АР Крым кого-нибудь из его собственных заместителей из Киева.

Однако и нынешний и.о прокурора автономии, назначенный Махницким, — полностью легитимен. И нечего слушать, что это назначение произошло без согласования с парламентом Крыма.

Дело в том, что, согласно законодательству, Верховный Совет Крыма должен согласовывать только кандидатуру на должность прокурора республики. О согласовании исполняющего обязанности в законах речь не идет. Поэтому назначение Махницким и.о. прокурора Крыма – легитимно и находится в правовом поле.

Тем не менее, у и.о. прокурора Крыма Алексея Угрюмова уже возникли проблемы с выполнением обязанностей из-за непризнания со стороны нелегитимных властей...

То, что возникли проблемы — не удивительно. Но, даже если он не может попасть непосредственно на рабочее место, он должен находиться или в здании прокуратуры района в Симферополе, либо в любой другой прокуратуре автономии, и оттуда руководить. Самое важное, что главное должностное лицо в прокуратуре Крыма обязано находиться не в Киеве, а, непосредственно, на территории Крыма.

Более того, в Крыму сейчас должны быть и.о. президента, премьер-министр, и.о. министра МВД, руководитель СБУ, и.о. генерального прокурора. Все они просто обязаны отправиться в Крым, проехаться по побережью, пообщаться с простыми людьми, поддержать крымчан, которые выступают за единство Украины.

Говорить с людьми сегодня нужно не с телеэкранов, а глядя им в глаза. И делать это должны не народные депутаты, а руководители государства. Центральная власть должна показать гражданам, что их не бросили на произвол.

Те же, кто держит наших солдат в осаде, совершают не только уголовное преступление согласно УПК Украины, но и преступление против человечества. Я встречался с судьями Гаагского трибунала, рассказывал им ситуацию в Крыму, советовался с ними, и они подтверждают, что эти действия «неизвестных» вооруженных людей подпадают под юрисдикцию Гаагского трибунала.

О Гааге у нас, к слову, много говорят сейчас – но в другом контексте, в вопросе привлечения к ответственности Януковича и его окружения за стрельбу по людям на Майдане в Киеве. Что сегодня можно сделать, чтобы инициировать процесс в Гааге?

Организацией расследования международного трибунала занимаются прокуроры и судьи Гаагского международного трибунала на основании факта совершенного насилия. Даже если Украина не подписала Римское соглашение, то, как исключение, производство в Гаагском международном трибунале может быть открыто по факту совершенного насилия над мирными гражданами.

Для этого необходимо собрать все необходимые документы, фотографии, видео, свидетельские показания. Все, что можно представить, чтобы свидетельствовало об умышленном уничтожении граждан, об убийствах. У нас такие доказательства есть.

Но, на сегодняшний день правоохранительные органы Украины официально не сообщают гражданам ни о собранных доказательствах, ни о намерении передать их в Гаагский трибунал для открытия производства…

Что касается возможного открытия производства в Гааге по преступлениям, совершенным в Украине, я тоже пока не могу говорить официально. На данный момент у меня состоялись только частные встречи. Чтобы говорить на официальном уровне, нужно предоставить прокурорам в Гааге официальное письмо от украинского правительства с просьбой в открытии производства.

В понедельник, 10 марта, когда я буду в Украине, надеюсь встретиться с руководителями Кабмина. И, если мне правительство Украины доверит это, я вернусь в Гаагу с официальным письмом.

У многих людей эта своеобразная то ли неопределенность, то ли пассивность украинских правоохранителей и отсутствие информации о ходе расследования преступлений бывшей власти на Майдане вызывает раздражение сейчас. Нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков ведет себя несколько странно – не как руководитель правоохранительных органов, а как политик. Уже поговаривают, что политику следует уступить кресло министра МВД кому-то более компетентному…

Относительно действий МВД, я лично знаком с Арсеном Борисовичем и глубоко уважаю его. Он порядочный и ответственный человек. Что же касается его профессиональных качеств, не мне судить, я с ним не работал.

Но, как человек, проработавший в прокуратуре 27 лет, считаю, что возглавлять правоохранительные органы должны профессионалы, стаж работы которых в органах не менее 15-20 лет. Это должны быть люди, которые прошли весь путь от рядового милиционера, лейтенанта милиции, до генерала, от самых незначительных до самых высших должностей. Они будут понимать и проблемы, и задачи, которые стоят перед правоохранительными органами.

Позвольте, но, если в правоохранительной системе будут работать люди с таким стажем работы, то что же за «смена власти» это будет? Как же быть с люстрацией? Участники акций гражданского протеста все три месяца требовали провести обновление и люстрацию в органах власти, в том числе, в рядах правоохранителей...

Я отношусь к люстрации очень положительно. Считаю, что все лица, которые занимали должности или были назначены на должности первой, второй и третьей категории государственных служащих, должны пройти переаттестацию и аттестацию в соответствующих государственных учреждениях — министерствах, ведомствах и управлениях. Все, без исключения.

Что же касается правоохранительных органов, важно не допустить перекоса в одну и в другую сторону. К примеру, на мой взгляд, заявление и.о. генерального прокурора Украины о том, что он будет назначать прокуроров областей из тех, кто имеет отношение к ВО «Свобода», - большое заблуждение и ошибка. Напомню, «донецкие» уже шли по этому пути, Пшонка назначал только людей из Макеевки и Енакиево, и это привело к огромным негативным последствиям в работе ГПУ.

Поэтому сейчас нужно быть внимательными. Если в структуре работали люди, которые были назначены из Донецкого региона и действовали только по указанию своих патронов, игнорируя законы, они должны быть немедленно уволены. Если же это люди, которые добросовестно выполняли свой служебный долг, независимо от того, в каком регионе Украины они родились, они должны пройти переаттестацию и должны остаться на месте службы.

Я очень хорошо отношусь к Олегу Махницкому. Но настоятельно ему рекомендую людей выбирать не по политическим предпочтениям, а по профессиональным качествам. Политика и прокуратура – несовместимые вещи.

Нынешнее состояние украинской милиции и армии не очень-то располагает «честных профессионалов» к работе в этих структурах...

Та зарплата, которую сегодня получают сотрудники правоохранительных органов, ничтожно мала. Поэтому нужно увеличивать не количество военнослужащих и правоохранителей, как это происходило в последние годы, а сделать упор на рост их заработной платы. Кроме того, акцент следует сделать на качества этих людей.

Стране не нужно 300 тысяч милиционеров, нужно в два раза меньше. Но с большой зарплатой и очень хорошей подготовкой. В этой связи, считаю, что мы должны срочно произвести кадровую ротацию, реформу правоохранительной системы Украины.

Что касается армии, она, однозначно, должна быть профессиональной. Без обсуждений.

Да, должна быть профессиональной – во всех смыслах, особенно, с учетом последних событий. И, кстати, о них, – возвращаясь к ситуации в Крыму – почти половина крымчан не доверяют не только местной власти, но и киевской тоже. Вы ведь допускаете, что чиновников из Киева люди могут не принять?

Вернуть доверие жителей Крыма могут помочь все сознательные украинцы. Например, можно было бы к 8 марта организовать в Симферополе, Ялте и других крупных городах автономии праздничный концерт с участием популярных в Украине и России групп. Того же «Океана Эльзы»... Это будет не только акция культурного единения Украины, но и поднятия морального духа наших войск.

Что касается простых граждан, не музыкантов, необходимо срочно запланировать свой летний отдых в Крыму. Уже сейчас можно резервировать санатории, частные дома, кемпинги, заказывать билеты. Считаю, что вся Украина должна в этом году поехать не в Турцию или Испанию, а в Крым. Сделать сезон жителям автономии. Ведь, если не поедем мы, поедут русские.

Через неделю я сам намерен поехать в Крым. И, если и.о. генерального прокурора Украины захочет меня назначить прокурором АР Крым, я согласен.

Ну, на сегодняшний день эта должность не пустует. Кстати, какие первоочередные шаги, по-вашему, стоит предпринять новоназначенному и.о. генпрокурора Крыма?

Во-первых, необходимо собрать коллектив прокуратуры Крыма и объявить сотрудникам о том, что власть в Украине – единая и легитимная, поэтому прокуратура автономии ей подчиняется и будет подчиняться.

Во-вторых, нужно немедленно начать уголовное производство в отношении командующего Черномоским флотом Российской Федерации, его заместителей и офицеров, которые оказывают поддержку незаконным воинским формированиям и захватывают государственные учреждения (на момент публикации интервью ГПУ открыла соответствующее уголовное производство, – УНИАН).

Эти люди превышают свои служебные полномочия. Более того, они присвоили себе властные полномочия, не присущие им. Эти действия являются уголовно наказуемыми. Поэтому необходимо возбуждать уголовные дела и предъявлять им обвинения, возможно, даже заочно. Кроме того, нужно объявлять офицеров и моряков ЧФ РФ в международный розыск через Интерпол, как людей, которым предъявлены обвинения в уголовных преступлениях, совершенных на территории Украины. После этого, в какой бы порт не зашли эти моряки, их должны задержать и доставить в Украину по линии Интерпола.

Возбуждение уголовных дел в отношении граждан другого государства находится в юрисдикции прокуратуры Крыма или Генеральной прокуратуры?

Юрисдикция генерального прокурора распространяется на всю территорию Украины, в том числе, Крым. И действует на всех граждан, совершающих преступления на этой территории, независимо от того, гражданами какой страны являются правонарушители.

То есть, если эти люди совершают преступление и думают, что, раз они русские, на них украинская юрисдикция не распространяется, они очень ошибаются. Потому что, согласно украинскому законодательству, лица, совершившие преступления на территории Украины, принадлежат юрисдикции украинского государства. Не важно, россияне это, китайцы или люди какой-либо другой национальности. После того, как они будут осуждены в Украине, согласно международным соглашениям, они могут отбывать наказание в той стране, гражданами которой являются.

Официальная Москва утверждает, что люди в камуфляже без опознавательных знаков и с оружием – «самооборона Крыма». Мол, обычные крымчане покупают в магазинах военную форму и оружие, после чего охраняют города и поселки полуострова от провокаторов...

Такое вранье трудно комментировать. Это не укладывается ни в какие разумные рамки. Во-первых, у этих вооруженных людей в Крыму совсем не та камуфляжная форма, которая продается в магазинах для охотников и рыболовов. У них форма спецподразделений министерства обороны РФ. Это уже сказали десятки экспертов. Если же в самой России это до сих пор никому не известно, пускай ее власти вызовут специалистов для консультаций.

Во-вторых, такое оружие нельзя купить просто так. Тем более, купить в Украине. И форма, и оружие «неизвестных» — специально предназначены для ведения скрытых боевых действий.

И, в-третьих, поскольку президент РФ и министр обороны РФ сообщили всему миру, что российских войск на территории Крыма нет, это значит, что все эти неизвестные люди в униформе, в масках и с оружием в руках могут международным сообществом считаться террористами – так как они осаждают военные и гражданские объекты, ограничивают перемещение военных и гражданских лиц, удерживают в заложниках воинские подразделения. Такие действия необходимо считать большой террористической акцией, совершенной неизвестными террористами или группами террористов.

Поэтому руководству Украины нужно провести на территории Украины операцию «антитеррор». Более того, согласно международным договорам, нужно обратиться к международному сообществу с предложением о совместной борьбе с терроризмом. И, после этого, всех людей, которые не представляются ни военнослужащими, ни гражданами Украины, а незаконно носят оружие, боеприпасы, и ограничивают свободу других людей, угрожая им расправой, угрожая их жизни, следует считать террористами и поступать соответственно. Россия же, поддерживая их, поддерживает терроризм.

Но осаду ведут не только вооруженные люди, там много и гражданских лиц. Они безоружные, но не всегда понятно, это сами крымчане – или заезжие «гастролеры». Как быть с ними?

Их можно задерживать, как минимум, на 72 часа для выяснения личности. В целом же, все гражданские лица, которые помогают захватчикам в совершении преступных действий, являются соучастниками преступлений. Совершают преступление военные, а гражданские помогают захватчикам расправляться со своим народом. Те крымчане, кто помогает военным другого государства – предатели.

Считаю, что и.о. прокурора АР Крым обратиться к жителям автономии по телевидению и в других средствах массовой информации и заявить, что граждане Украины, которые принимают участие в незаконных воинских формированиях, будут привлечены к уголовной ответственности. Пояснить, что такая статья в Уголовном кодексе присутствует и рассказать, сколько лет лишения свободы предусматривается УПК за такое преступление.

Вооруженные формирования есть не только в Крыму. И на Западе, и на Востоке Украины очень много людей с оружием, причем, по обе стороны баррикад. Как быть с ними?

Генеральный прокурор Украины должен объявить, что независимо от региона — хоть на Западе, хоть на Востоке — вооруженные формирования одинаково будут наказаны. То есть, по всей территории Украины, все, кто незаконно владеет оружием, будут привлечены к уголовной ответственности.

Вы считаете, что люди согласятся сдавать оружие, зная, что им грозит тюремный срок?

Для этого есть решение. До того, как прокуратура сделает свои заявления, Верховная Рада должна принять закон, согласно которому, те, кто добровольно сдаст оружие в местное отделение милиции, не будет преследоваться за незаконное хранение и ношение оружия. То есть, избежит уголовного наказания.

После этого генеральный прокурор обязан обратиться к гражданам и сообщить им, что этот закон будет применяться ко всем, кто сдаст оружие, к примеру, до 15 марта. Те же, кто после этого срока будет задержан с оружием, будут привлечены к уголовной ответственности.

Разве можно быть стопроцентно уверенным, что оружие сложат все? Как насчет Правого Сектора?

Те действия, которые предпринимались Правым Сектором раньше, государство уже простило, были приняты законы об амнистии. Прощения не будет только тем, кто убивал людей на Майдане, Институтской и на Грушевского. За убийства преступники будут осуждены.

В целом же, к Правому Сектору и лично Дмитрию Ярошу хочу обратиться давно. Хлопцы, хватит! Пора остановиться. Я уверен, Верховная Рада примет закон, позволяющий сдать оружие без наказания за хранение и ношение. Участникам Правого сектора стоит воспользоваться этим законом и сдать оружие. В демократическом государстве не должно быть радикализма. Иначе граждане начнут разочаровываться и потеряют веру в идею революции достоинства. Давайте не будем превращать революцию достоинства в путч.

В последнее время в Украине, наоборот, все чаще звучат призывы к депутатам принять закон, разрешающий свободное приобретение и ношение оружия. Мол, если преступник будет знать, что «нарвется» на вооруженный отпор, то вряд ли решится напасть. Как вы относитесь к такой инициативе?

Отрицательно. Потому что в государстве, которое мы стремимся построить, в котором будет налажена правоохранительная система, где органы правосудия и правопорядка четко, жестко и неукоснительно будут выполнять свой служебный долг, когда в стране будет действовать верховенство закона и права, вооружать население нет смысла.

Если же сейчас начать свободно продавать огнестрельное оружие, это приведет к росту преступлений с применением огнестрелов и увеличению количества убийств.

Считаю, что, если гражданину угрожает опасность, он должен обратиться в органы внутренних дел и предоставляет факты угроз. В таком случае, ему может быть выдано персональное разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия для самозащиты. То есть, это может быть, но как исключение из общего правила. А само решение должны принимать органы МВД совместно со следствием.

Давайте теперь поговорим о вас. После выборов в Верховную Раду в 2012 году вы неожиданно исчезли. Что случилось? Мы помним, что Пшонка в свое время говорил, что может вас «привлечь»…

Когда-то «донецкие» на меня «накинулись» за то, что я якобы незаконно закрыл уголовные дела по Тимошенко (дело против корпорации Единые Энергосистемы Украины, - УНИАН). Прошло время, и оказалось, что я был абсолютно прав. И Харьковский суд написал, что генеральный прокурор Пискун принял абсолютно законное решение, подтвержденное Верховным судом Украины. Но, для того, чтобы доказать мою правоту, потребовались годы. Так не должна работать правоохранительная система…

Где пропадали все это время, чем занимались?

В Украине меня не было только год. Все это время я, совместно с американскими бизнесменами и европейскими политиками занимался организацией фонда помощи гражданам Украины, пострадавшим от аварии на ЧАЭС. В ближайшие месяцы фонд будет зарегистрирован, и с его помощью будем оздоравливать ликвидаторов, поддерживать кучу других программ по восстановлению экологии Украины.

Также изучал европейский опыт работы правоохранительной системы. Вник в их систему. Общался с руководителями правоохранительных органов, и теперь понимаю, как нужно выстраивать правоохранительную систему, чтобы она работала независимо от того, какой будет фамилия президента и к какой партии этот президент принадлежит. Главная задача сейчас — вывести правоохранительную систему из политики.

Я уже говорил – в понедельник я приезжаю в Украину, и все сделаю, что нужно сделать.

Например?

В первую очередь, хотел бы обратиться к руководству Верховной Рады и подать такой проект закона, чтобы внести изменения в закон Украины «О прокуратуре». Необходимо вернуть прокурору право вносить протесты на незаконные решения судов, чтобы эти прокурорские протесты останавливали исполнение незаконных решений. Таким образом можно приостановить все решения, которые были приняты с 2010-2014 года Высшим административным судом Украины, Высшим хозяйственным судом Украины и Высшим уголовным судом Украины.

Нужно остановить исполнение всех таких решений и направить эти дела Верховный суд Украины.

Потому что в этот период в стране творилось сплошное беззаконие в административном судопроизводстве, в уголовном судопроизводстве и, самое главное, в судопроизводстве, касающемся собственности.

У многих украинцев незаконно была отобрана собственность, которая, при помощи Высшего хозяйственного суда и других судов, была перераспределена в пользу клана Януковича.

А не станет ли такое право прокурора поводом для спекуляций?

Нет, это только даст право прокуратуре стать инстанцией, которая сумеет отрегулировать ошибочные решения судов. Прокурор только сможет внести протест на незаконное решение и остановить исполнение решения. А возобновлять исполнение решения будет Верховный суд Украины, когда подтвердит его законность. То есть, последнюю точку в исполнении решения будет ставить Верховный суд. Прокуратура сможет отрегулировать ошибочные решения.

Беседовала Татьяна Урбанская