ЕС вводит визовые и финансовые санкции против виновных в бойне в Украине

Об этом заявили руководители Евросоюза во время встречи в Брюсселе, сообщает "Украинская правда".

Президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей заявил, что у ЕС есть консенсус относительно необходимости наказать виновных в смертях людей в Украине. По его словам, должны быть использованы возможные и невозможные средства, чтобы принудить к диалогу все стороны конфликта в Киеве.

"Мы должны понять, какие механизмы будут действенными. Мы вводим визовые санкции за невероятное использование силы – это один ответ. Другой ответ – финансоввый", - заявил Ромпей.

Он считает, что в Украине следует избрать нового Президента и новый парламент.

Глава Еврокомиссии Жозе Баррозу заявил, что главная задача сейчас - деэскалация конфликта в Украине.

"Мы не можем забыть трагические смерти последних дней. Именно поэтому министры собрались, чтобы ввести санкции в отношении тех, кто отвечает за насилие", - заявил Баррозу.

По словам Баррозу, он имел разговор с руководителями Франции и Германии, и Ангела Меркель и Франсуа Олланд заинтересованы, чтобы люди в Украине не погибали и чтобы виновные в смертях были наказаны.

Как уточнил депутат от "Батькивщины" Григорий Немыря, речь идет еще и о силовом блоке санкций в отношении руководителей силовых ведомств, которые инициировали насилие в Украине.

Экономические санкции коснутся тех представителей бизнеса, которые до сих пор поддерживают режим, который нарушает права человека. Политический блок санкций должен коснуться депутатов и руководителей Администрации Президента, которые имеют отношение к принятию законов 16 января и силовым акциям в последние дни.