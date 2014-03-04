Наливайченко рассказал о погоне за Януковичем и как СБУ потеряла его след

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал председатель СБУ Валентин Наливайченко.

“В ночь с 23 на 24 февраля в Крыму на самолете МВД мы начали безотлагательную операцию по задержанию и доставке в суд для избрания меры пресечения Януковичу. Как только взлетел наш самолет, маршрут наземного транспорта, на котором перевозили Януковича, был изменен. Нам удалось на протяжении ночи заблокировать аэропорт “Бельбек” на вылет. И вылета ни Януковича, ни тех, кто его охранял, не состоялось. К 4 часам утра сотрудники УГО, которые тогда еще охраняли Януковича, вернулись и сдали оружие на территории Крыма», - отметил Наливайченко, добавив, что «те представители УГО, которые не сдали оружие, сбежали от нас вместе с Януковичем в направлении Севастополя».

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По словам Наливайченко, «именно в Севастополе в ночь на 24 февраля для нас закончилось понимание, где находится гражданин Янукович».

«Его появление в Ростове-на-Дону - это огромный вопрос к тем, кто его доставил из Севастополя в Ростов-на-Дону”, - подчеркнул председатель СБУ.

Также он отметил, что выдача Януковича Украине должна быть произведена.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Главное следственное управление Генпрокуратуры открыло уголовное производство по фактам организации совершения умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий на Майдане Незалежности в Киеве в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года.

26 февраля в ГПУ заявили, что Януковичу, бывшему главе АП Андрею Клюеву, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и другим лицам объявлено о подозрении в совершении умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий в центре Киева.

2 марта и.о. генпрокурора Олег Махницкий сообщил, что ГПУ открыла еще одно уголовное производство против Януковича. «После его выступления в Ростове-на-Дону принято решение об открытии уголовное производство за попытки и призывы свержения конституционного строя в Украине», - сказал он.