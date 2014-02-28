Янукович прилетел в Ростов-на-Дону - СМИ

Об этом сообщает агентство «ДонИнформБюро» со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, самолет с Януковичем на борту приземлился на военном аэродроме в северо-западной части города около 10 часов вечера по московскому времени.

По информации, самолет с Януковичем сопровождали истребители. Предположительно, Янукович мог остановиться в одном из частных владений в Ростове. Откуда прилетел самолет с украинским политиком, не уточняется.

Ранее в четверг СМИ передали заявление Виктора Януковича о том, что он собирается провести 28 февраля в Ростове пресс-конференцию. По данным «Интерфакса», Янукович обратился к властям России с просьбой обеспечить ему безопасность, и просьба была удовлетворена. Место проведения пресс-конференции не уточняется. По данным «Новой газеты», организацией мероприятия занимается агентство «Интерфакс», а допущены на него будут только те журналисты, которых пригласит агентство.

Местонахождение Януковича в настоящий момент неизвестно. В частности, 26 февраля РБК сообщало о том, что Янукович уже прибыл в Россию и остановился в Подмосковье, но никаких официальных подтверждений этим сведениям не поступило.

Виктор Янукович называет себя единственным легитимным президентом Украины. Ранее Верховная Рада Украины, перешедшая под контроль оппозиции, объявила о его отстранении от должности. Согласно решению Рады, исполняющим обязанности президента страны является Александр Турчинов.

По материалам: Лента.ру, ДонИнформБюро