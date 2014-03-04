Рада одобрила заявление о выведении российских войск из Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 239 народных депутатов из 331, зарегистрированного в сессионном зале.

Председатель Верховной Рады Александр Турчинов отметил, что для снятия возникшего в Крыму напряжения Российская Федерация должна немедленно вернуть подразделения своих вооруженных сил, Черноморский флот в места своей постоянной дислокации, вывести из Автономии все свои воинские подразделения.

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“Прекратить вмешательство во внутренние дела нашей страны. А выдача Украине Януковича способствовала бы ускорению нормализации двусторонних отношений наших стран”, - сказал спикер.

Соответственно, он предложил депутатам “оформить заявлением это предложение Верховной Рады, касающееся четкого подчеркивания исключительной компетенции парламента о введении иностранных войск на территорию (Украины - УНИАН) и о нормализации ситуации, которая связана с выведением военных с территории Украины”.