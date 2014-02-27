Черноморский флот России не несет угрозы ситуации в Украине - Минобороны РФ

Об этом заявил журналистам заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости.

"В настоящее время все соединения и части занимаются повседневной деятельностью, в том числе связанной с боевой подготовкой. Никакой угрозы такие действия не представляют. Юридических ограничений для этого не существует", - сказал замминистра обороны.

По данным пресс-службы Минобороны РФ, Антонов обратил внимание на прозвучавшие из Киева заявления о Черноморском флоте, в частности, что все военные должны быть в границах территорий, которые предусмотрены действующим законодательством, а любые передвижения будут расцениваться как военная агрессия России в отношении Украины.

Антонов отметил, что Черноморский флот базируется на территории Украины в строгом соответствии с действующими российско-украинскими соглашениями. “Места дислокации, численность личного состава и количество вооружений российских воинских подразделений строго соответствуют соглашению между РФ и Украиной", - сказал Антонов.

По его словам, Черноморский флот действует в штатном режиме, а его военнослужащие занимаются боевой подготовкой.

Антонов добавил, что Минобороны России будет продолжать финансово поддерживать граждан Украины, работающих в интересах Черноморского флота и выполнит все финансовые обязательства по пребыванию флота в Крыму.

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Как сообщал УНИАН, неизвестные с оружием захватили сегодня, 27 февраля, утром здания крымского парламента и правительства. Их требования до сих пор не озвучены.

При этом в сторону Симферополя утром двигались 7 БТР без опознавательных знаков.

Пресс-секретарь крымского премьера Виолетта Лисина на своей странице в Facebook подтвердила, что семь БТР возле села Укромное принадлежат Черноморскому флоту Российской Федерации.

Позже стало известно, что колону российских БТРов, двигавшихся в сторону Симферополя, остановил пост ГАИ. «Дело» со ссылкой на сообщение очевидца отмечает, что колону российских БТРов, двигавшихся в сторону Симферополя, остановил пост ГАИ. "БТРы остановились возле поста ГАИ. Находящиеся в них сообщили, что у них плановые учения. После общения с ГАИшниками, они развернулись и двинулись в обратном направлении", - рассказал очевидец с места события.

И.о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявил, что передвижение военных Черноморского флота РФ вне пределов, определенных соглашением, будет расцениваться Украиной как “военная агрессия”.