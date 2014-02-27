Черноморский флот России не несет угрозы ситуации в Украине - Минобороны РФ

18:53, 27 февраля 2014
Политика
2 0

Российский Черноморский флот не несет никакой угрозы ситуации в Украине и занимается боевой подготовкой в рамках российско-украинских соглашений.

Крейсер

Об этом заявил журналистам заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости.

"В настоящее время все соединения и части занимаются повседневной деятельностью, в том числе связанной с боевой подготовкой. Никакой угрозы такие действия не представляют. Юридических ограничений для этого не существует", - сказал замминистра обороны.

По данным пресс-службы Минобороны РФ, Антонов обратил внимание на прозвучавшие из Киева заявления о Черноморском флоте, в частности, что все военные должны быть в границах территорий, которые предусмотрены действующим законодательством, а любые передвижения будут расцениваться как военная агрессия России в отношении Украины.

Антонов отметил, что Черноморский флот базируется на территории Украины в строгом соответствии с действующими российско-украинскими соглашениями. “Места дислокации, численность личного состава и количество вооружений российских воинских подразделений строго соответствуют соглашению между РФ и Украиной", - сказал Антонов.

По его словам, Черноморский флот действует в штатном режиме, а его военнослужащие занимаются боевой подготовкой.

Антонов добавил, что Минобороны России будет продолжать финансово поддерживать граждан Украины, работающих в интересах Черноморского флота и выполнит все финансовые обязательства по пребыванию флота в Крыму.

Читайте такжеВ Севастополь приехали депутаты-единороссы из Госдумы – СМИ

Как сообщал УНИАН, неизвестные с оружием захватили сегодня, 27 февраля, утром здания крымского парламента и правительства. Их требования до сих пор не озвучены.

При этом в сторону Симферополя утром двигались 7 БТР без опознавательных знаков.

Пресс-секретарь крымского премьера Виолетта Лисина на своей странице в Facebook подтвердила, что семь БТР возле села Укромное принадлежат Черноморскому флоту Российской Федерации.

Позже стало известно, что колону российских БТРов, двигавшихся в сторону Симферополя, остановил пост ГАИ. «Дело» со ссылкой на сообщение очевидца отмечает, что колону российских БТРов, двигавшихся в сторону Симферополя, остановил пост ГАИ. "БТРы остановились возле поста ГАИ. Находящиеся в них сообщили, что у них плановые учения. После общения с ГАИшниками, они развернулись и двинулись в обратном направлении", - рассказал очевидец с места события.

И.о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявил, что передвижение военных Черноморского флота РФ вне пределов, определенных соглашением, будет расцениваться Украиной как “военная агрессия”.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter