Путин отдал приказ участникам военных учений возвращаться в части

Верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ, Президент России Владимир Путин отдал приказ войскам и соединениям, принимавшим участие в военных учениях, возвращаться в места постоянной дислокации.

Как сообщает РИА Новости, об этом журналистам сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, накануне, после того как Путину был представлен доклад об успешном проведении учений, "верховный главнокомандующий ВС РФ, Президент России Путин отдал приказ войскам и соединениям, принимавшим участие в военных учениях, возвращаться в места постоянной дислокации".

В то же время, по информации Государственной пограничной службы Украины, скопление военной техники наблюдается на территории РФ вблизи границы с Харьковской, Луганской и Донецкой областями. Такие данные могут свидетельствовать о подготовке российской стороны к сухопутному вторжению, отмечают пограничники.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Путин поручил Министерству обороны РФ осуществить неожиданную комплексную проверку боеготовности Западного и Центрального военных округов.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, внезапная проверка боеготовности войск на западе и в центре России, «по большому счету», никак не связана с событиями в Украине.

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Шойгу сообщил, что Минобороны РФ принимает меры по обеспечению безопасности объектов, инфраструктуры и арсеналов Черноморского флота.

По словам замминистра обороны РФ Анатолия Антонова, свыше 150 тыс. человек и почти 1200 единиц техники принимают участие во внезапной проверке войск Западного и Центрального военный округов. «Всего к проверке привлекается около 150 тыс. человек личного состава всех видов и родов войск. Будет задействованы до 90 самолетов, свыше 120 вертолетов свыше 880 военной техники, 80 кораблей и судов», - сказал Антонов, выступая перед военными атташе в Москве.