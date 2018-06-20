Вехи недели. Марионетка Янукович, российская интервенция и схватка за Крым

Сегодня нет смысла обсуждать натужную презентацию на Майдане нового правительства, которая прошла с элементами манипуляций, или перемывать косточки новым министрам. Вторжение «молчаливых автоматчиков» без знаков различия, обеспечивших смену крымской власти с пророссийской на марионеток Кремля, сделала украинский Кабинет Министров правительством, которому предстоит принимать крайне непростые решения. Понятно, что у новой власти не только не будет 100 дней, чтобы освоиться в своих кабинетах, но и нет даже недели, чтобы минимально войти в курс дела. При этом призывы к отставкам некоторых министров из уст отдельных народных депутатов звучат уже сегодня.

Даже беглый анализ ситуации позволяет предположить, что Россия давно готовилась к операции в Крыму не только путем сосредоточения спецназа. Системное разложение украинской армии и спецслужб изнутри, мощная дипломатическая подготовка и массированная информационная война – все эти составляющие агрессии Украина сейчас переживает в полной мере. Причем нашим военным приходится демонстрировать сдержанность и не поддаваться на провокации, поскольку они хорошо понимают, что даже один выстрел с украинской стороны способен спровоцировать еще более масштабное вторжение. Отрадно осознавать, что в «плане Путина для Крыма» не заладилось с самого начала, нет ни радостной встречи «освободителей», ни массового перехода украинских военных на сторону агрессоров. Изменивший присяге и пробывший всего день командующим ВМСУ контр-адмирал Денис Березовский стал исключением из правил, хотя российские переговорщики сулят осажденным украинским военным все земные блага, включая паспорт с двуглавым орлом. На последний, отметим, покусились несколько крымских «беркутовцев».

Отстраненный от должности президента Виктор Янукович во время своей пресс-конференции в Ростове-на-Дону выступил в роли катализатора российской агрессии. Его выступление практически каждым словом-лыком ложилось в строку российской информационной кампании против Украины. «Президент в отъезде», как именуют Януковича российские официальные лица и большинство СМИ, выразил удивление сдержанной позицией Владимира Путина по отношению к происходящему в Украине и заявил, что действия Верховной Рады нелегитимны. Виктору Федоровичу, похоже, забыли сообщить, что от него отреклись большинство публичных фигур в Партии регионов, поэтому он возложил ответственность за происходящее на лидеров трех фракций и зарубежных посредников, подписавших соглашение 21 февраля.

Юлия Тимошенко, хотя и не получила государственных постов, принимает активное участие в выработке государственных решений. Честно говоря, трудно понять, как это соотносится с демократическими процедурами, даже в условиях реющего над Печерскими холмами лозунга «Война все спишет». Инициативы лидера «Батькивщины» поражают воображение неподготовленных людей: от заседания Совета Безопасности ООН в Киеве до встречи Совета Европейского Союза в Ливадийском дворце в Крыму. Леди Ю отвергла слухи о возможности ведения переговоров с Путиным и настаивает на скорейшем подписании Соглашения об ассоциации с ЕС. Тимошенко определенно рассчитывает использовать ситуацию в борьбе за власть, и уже успела огорошить Виталия Кличко сообщением о будущем участии в президентской гонке. Правда, до сих пор непонятно, как могут пройти выборы главы государства в условиях фактической оккупации Крыма.

Первоочередной задачей новой власти является мобилизация мировой общественности в свою поддержку и недопущение распространения российских претензий на юго-восточные области Украины. Ситуация в них, как показывают события, разная: побоище в Харьковской ОГА, не обошедшееся без участия граждан России, и обращение Луганского областного совета с угрозой попросить помощи у РФ, требуют неординарных шагов. Назначение губернаторами Днепропетровской и Донецкой областей Игоря Коломойского и Сергея Таруты – только первый шаг по стабилизации ситуации. От украинского общества сегодня как никогда нужна консолидация перед угрозой агрессии, поскольку все здравомыслящие граждане понимают, что размеры иностранной помощи не безграничны, а помочь себе способны только мы сами.

Евгений Магда