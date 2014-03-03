В порты Одессы и Бердянска переведена часть отряда морской охраны из Керчи

Украинские пограничники с целью предотвращения захвата перевели корабельно-катерный состав Керченского отряда морской охраны со штатным вооружением в порты Одессы и Бердянска.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, напомнив, что вчера в 22.30 группы российских спецназовцев осуществили нападение на отдел пограничной службы «Керчь», который является первичным подразделением охраны государственной границы на керченском направлении. Они выбили окна, двери, уничтожили средства связи и автоматизированные рабочие места в кабинетах подразделения. Также нападение произошло и на Керченский отряд морской охраны.

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Во время захвата пограничных подразделений осуществляется грубое применение физической силы, угроза оружием и запугивание. Специалисты российского спецназа пытаются оказывать психологическое давление на пограничников и в ультимативной форме требуют подчиниться новому руководству Крыма, выдвигаются настоятельные предложения о сотрудничестве и официальном трудоустройстве.