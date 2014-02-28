Меджлис не признает новое правительство Крыма, созданное "под дулом пистолета"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Меджлиса Лилия Муслимова со ссылкой на лидера Меджлиса, крымского депутата Рефата Чубарова.

Он заявляет, что «сомнительное правительство, сформированное практически под дулом пистолета неизвестными вооруженными людьми», находящимися 27 февраля в парламенте, сейчас пытается для своей легализации «покупать» должностями не просто отдельных людей, но и в целом крымскотатарский народ. «Некоторые политики уже озвучивают циничные «обещания» и пытаются скомплектовать состав правительства», - подчеркнул Чубаров.

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Как сообщал УНИАН, здания Совмина и Верховного совета Крыма утром 27 февраля захватили неизвестные люди с оружием. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

Парламент Крыма на внеочередной 27 февраля отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером автономии лидера партии "Русское единство" Сергей Аксенова. Сессия проходила без СМИ.

Депутат Сергей Цеков заявил 28 февраля, что в административных зданиях находятся «крымские структуры, обиженные украинской властью», они пришли туда по приглашению местных депутатов.