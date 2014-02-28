В Женеве начали расследование в отношении Януковича и его сына

13:15, 28 февраля 2014
Политика
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В Женеве начато расследование в отношении отстраненного президента Украины Виктора Януковича и его старшего сына Александра.

Янукович, Виктор, Александр / Фото Ярослава Дебелого

Их подозревают в отмывании денег.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Ранее правительство Швейцарии приняло решение, что если на территории страны будут обнаружены какие-либо активы, связанные с отстраненным президентом Украины, то они будут заморожены. В Швейцарии была открыта, в частности компания старшего сына президента Александра Януковича MAKO Holding, через которую он осуществлял торговлю углем.

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