СМИ: Рада АРК не может рассмотреть вопрос о всекрымском референдуме - у депутатов нет кворума

Депутаты ВР Крыма, пришедшие на внеочередную сессию для рассмотрения вопроса о проведении Всекрымского референдума «О расширении полномочий АРК», не могут собрать кворум. Об этом Центру журналистских расследований сообщил источник в крымском парламенте.

Более подробную информацию узнать пока не удается, поскольку вооруженные люди, захватившие здание, при входе забрали у депутатов все средства связи. Журналистов в здание не пускают.

Как сообщал УНИАН, сегодня на рассвете здания Верховной Рады и Совета министров Крыма были захвачены вооруженными людьми без опознавательных знаков. Над ними вывесили флаги России. Об стало известно из сообщения главы Меджлиса Рефата Чубарова, который призвал жителей Крыма сохранять спокойствие и не проявлять инициативу. Председатель СМ Крыма Анатолий Могилев в эфире государственного телеканала призвал к спокойствию и в 9 часов начал переговоры с террористами. Однако те отказались, сославшись на то, что не уполномочены вести переговоры.

Читайте такжеПарламент Крыма не может открыть сессию – нет кворума

Позже в захваченном террористами здании ВР Крыма прошло заседание Президиума, который вынес рассмотрение сессии вопрос о проведении всекрымского референдума , касающегося «усовершенствования статуса автономии и расширения ее полномочий».

На это депутат ВР Крыма Рефат Чубаров, который не пошел на сессию,заявил:«Если у них будет кворум, -это будет очередной шаг, для того, чтобы реализовать план отторжения Крыма от Украины». Он также выразил убеждение, что все депутаты, которые пойдут на сессию, «идут не просто на сговор с террористами, они добровольно идут, чтобы принимать решения под дулом автомата».