В Татарстане считают, что проблемы в Крыму надо решать за столом переговоров

Проблемы в Крыму надо решать за столом переговоров и делать все возможное, чтобы конфликт не пошел дальше. Такую точку зрения высказал 27 февраля Госсоветник республики Татарстан Минтимер Шаймиев, сообщает ИТАР-ТАСС.

Выступая на внеочередном заседании республиканского Госсовета, он отметил, что в Крыму "много исторических сложных проблем и вопросов, которые останутся при любой власти, какая бы ни установилась сегодня или завтра в этой стране".

Читайте такжеМИД Турции призывает крымских татар к благоразумию и умеренности

"Сегодняшние проблемы придется решать за столом переговоров и делать все возможное, чтобы конфликт не пошел дальше, - продолжал он. - При этом необходимо помнить о защите интересов огромного количества людей, проживающих на этой территории".

"Если политические процессы дошли до такой точки, просто так они не разрешаются, - продолжал Шаймиев. - Но есть много форм работы, чтобы разрешить острую политическую ситуацию. Не зря туда выезжает делегация Совета Федерации, Госдумы. Надо договариваться. Соседей не выбирают, с соседями надо жить".

Читайте такжеТурчинов: Захват парламента АРК будет расцениваться как “преступление против Украины”

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Симферополе неизвестные люди в камуфляже и с оружием захватили парламент и правительство Крыма. На зданиях подняли флаги России. В городе по тревоге поднят весь состав милиции и Внутренние войска, перекрыт центр.

Местные власти объявили в Симферополе выходной.