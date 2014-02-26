Митингующие прорвались в здание парламента Крыма, но после обращения Чубарова начали расходиться

Как передает корреспондент УНИАН, это было сделано с криками «Крым не Россия».

Кроме того, в парламент автономии смогли прорваться через боковые двери до 20 татар с деревянными палками, они не хотят видеть спикером Крыма «регионала» Владимира Константинова. В холле с радикально настроенными активистами переговорил лидер меджлиса Рефат Чубаров. Он смог успокоить людей.

Лидеры присутствующих на митинге татар и пророссийських сил призвали своих сторонников расходиться. Около четверти митингующих ушла с площади. В середине дня их было порядка 10 тысяч человек.

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Как сообщал УНИАН, внеочередное заседания крымского парламента, где планировалось рассмотреть общественно-политическую ситуацию в регионе и заслушать отчет Совета министров республики, сегодня не состоялось.