Клюева, Пшонку, Захарченко и других подозревают в умышленных убийствах - ГПУ

Об этом сообщает Отдел взаимодействия со средствами массовой информации пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

"Сведения по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы) внесены в ЕРДР. Виктору Януковичу, Андрею Клюеву, Виктору Пшонке, Виталию Захарченко, Александру Якименко, Станиславу Шуляку и другим лицам объявлено о подозрении. Квалификация преступлений пока не окончательна", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля Главным следственным управлением Генпрокуратуры было начато уголовное производство по фактам организации совершения умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий на Майдане Незалежности в Киеве в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года.