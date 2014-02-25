Турчинов вернул Маркову карточку для голосования в ВР - пресс-служба «Родины»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба партии «Родина», лидером которой является Марков.

Пресс-служба сообщает, что распоряжение, отменяющее решение ВР от 20 сентября 2013 года, было подписано 22 февраля. Согласно с этим распоряжением, Маркову также должны вернуть карточку для получения заработной платы.

Пресс-служба цитирует адвоката Маркова - Александра Казарновского: «Поскольку карточку для голосования в Верховной Раде и зарплату народного депутата может получать только народный депутат, то фактически Игорь Марков теперь официально признан депутатом Верховной Рады и должен быть немедленно освобожден из-под стражи».

Казарновський также сказал: «Игорь Марков содержится под стражей с санкции Приморского суда. Теперь Приморский суд обязан эту санкцию отменить. Мы уже инициировали судебное заседание, на котором это должно произойти сегодня».

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Как сообщал УНИАН, 12 сентября Высший административный суд обязал Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию Маркова. Таким образом, суд посчитал доказанным факт фальсификации результатов голосования на парламентских выборах в октябре 2012 года в округе №133 в Одессе, где победителем было признано Маркова.

20 сентября председатель ВР Владимир Рыбак официально объявил решение ВАСУ о прекращении полномочий депутата Маркова и заверил, что это решение суда будет выполнено. Впоследствии он заявил, что с 20 сентября зарплата Маркову не начисляется, а его карточка для голосования заблокирована.

В настоящее время Марков проживать под арестом. Ему инкриминируют организацию и осуществление избиение участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации проводились пикеты против установления в городе памятника Екатерине II.

22 октября 2013 года в Одессе ему было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. Сторонники Маркова осаждали областное отделение милиции. Ночью милиции удалось вывести задержанного Маркова из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд киева арестовал его на 2 месяца. 31 октября Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений. 16 декабря Печерский райсуд решил продлить срок пребывания Маркова под стражей до 13 февраля.

4 февраля этого года МВД передало материалы дел Маркова на рассмотрение до Приморского районного суда Одессы.