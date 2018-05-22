Вехи недели. Украина без Януковича, Небесная сотня и неприкаянная Тимошенко

Украина за несколько дней кардинально изменилась. На улицах Киева 18 – 20 февраля погибло самое большое количество людей за последних 50 лет, причем многие из них стали жертвами снайперского огня с господствующих высот. Полагаю, ситуация только чудом не свалилась в «румынский сценарий», и есть надежда, что постепенно выйдет на нормализацию.

Виктор Янукович даже после бегства из Киева, после которого «Межигорье» превратилось в объект паломничества обывателей, отказывается смириться с происходящим. Из харьковского далека Виктор Федорович называет случившееся «государственным переворотом», говорит о преследованиях бандитами людей и обещает искать поддержку на юго-востоке страны.

Трудно представить, кто протянет руку помощи Януковичу, если от него с разной степенью поспешности и эмоциональности, но весьма оперативно отреклись буквально все, кто считался столпами его режима. Роскошное убранство «Межигорья» даже без легендарного золотого унитаза показало украинцам, что власть жила неправильно. И это должен быть урок для новой власти.

Обществу еще предстоит пережить ситуацию, когда десятки мужчин были убиты снайперским огнем. Небесная сотня не просто отдала свои жизни за изменения в Украине, но и должна стать напоминанием политикам о том, какую цену заплатили украинцы за осуществление изменений. Найти виновных в бойне в центре Киева – решить только половину проблемы, необходимо исключить даже минимальную возможность повторения случившегося.

Хотя заявления Александра Ефремова и Геннадия Кернеса серьезно уменьшают угрозу сепаратизма, они не избавляют страну от нее полностью. Не следует забывать, что Россия не воспринимает алгоритм смены украинской власти, и, после завершения Олимпиады в Сочи, может начать действовать активнее. Украине нужно рассчитывать больше на себя, чем на помощь Запада, хотя и последняя пригодится.

Удручает невысокая способность новой власти принимать качественные решения. Трудно понять парламентариев, большинство которых удалось собрать для принятия больше ритуального, чем действенного постановления об осуждении насилия вечером 20 февраля каким-то чудом. Процесс осыпания Партии регионов никого не должен удивлять, поскольку в рядах ее парламентской фракции были и остаются люди прагматичные. Но отсутствие у вчерашней оппозиции пакета законопроектов «первой государственной помощи» заставляет задуматься, не поменяли ли украинцы шило на мыло.

В условиях, когда дорог каждый час, Верховная Рада продолжает раскачиваться и заниматься политической местью по мелочи или выставляя дымовую завесу перед своей беспомощностью в виде «триумфальной» отмены «языкового» закона. Стране сегодня необходимо не правительство, сформированное как предмет компромисса между тесно переплетенными интересами депутатами из разных политических лагерей, а Кабинет Министров, способный разгребать авгиевы конюшни украинской экономики по 16-18 часов в день.

Будет ли этим заниматься премьер, нацеленный на участие в президентской гонке – вопрос риторический. Куда важнее полтора десятка профессионалов, не думающих о рейтингах и политическом будущем. Со своей стороны, Верховная Рада обязана выполнить свою функцию политического «козырька» для исполнительной власти и заняться рихтовкой законодательной базы без пауз и промедлений.

Юлия Тимошенко уже успела отказаться от участия в премьериаде. Думаю, не последнюю роль в этом проявлении политической дальновидности сыграла весьма сдержанная реакция Майдана на выступление лидера «Батькивщины», освобожденной 22 февраля из заключения и оперативно прибывшей в центр Киева. Хотя Юлия Владимировна предложила участникам протестов стать гарантом выполнения их требований, это не вызвало у них восторга. Скорее, наоборот.

Леди Ю хорошо бы сделать паузу и оглядеться, прежде чем бросаться в пучину политической борьбы. Благо сосредоточение практически всей полноты государственной власти в руках ее ближайшего соратника Александра Турчинова позволяет не спешить, дабы не насмешить электорат.

Евгений Магда