"Свободовца" Махницкого назначили контролировать деятельность Генпрокуратуры

Верховная Рада назначила народного депутата Украины Олега Махницкого (фракция “Свобода”) Уполномоченным ВР по контролю за деятельностью Генеральной прокуратуры.

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 296 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала за такое решение фракция КПУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР выразила недоверие генпрокурору Виктору Пшонке.