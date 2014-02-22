"Свободовца" Махницкого назначили контролировать деятельность Генпрокуратуры
17:39, 22 февраля 2014Политика
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За это решение в Верховной Раде проголосовали 296 из 336 народных депутатов.
Верховная Рада назначила народного депутата Украины Олега Махницкого (фракция “Свобода”) Уполномоченным ВР по контролю за деятельностью Генеральной прокуратуры.
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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 296 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Не голосовала за такое решение фракция КПУ.
Как сообщал УНИАН, сегодня ВР выразила недоверие генпрокурору Виктору Пшонке.
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