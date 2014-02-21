Рыбак позвал руководителей фракций на совещание о дальнейшей работе

Как передает корреспондент УНИАН, это совещания проходит в сессионном зале, на местах, где обычно сидят представители правительства, если они присутствуют в парламенте.

Совещание проходит сразу после голосования парламента за возвращение к Конституции 2004 года и за законопроект о недопущении наказания митингующих.

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Сейчас вокруг Рыбака собрались около 15 депутатов .

Депутаты всех фракций находятся в сессионном зале возле своих рабочих мест.