Рыбак позвал руководителей фракций на совещание о дальнейшей работе
17:28, 21 февраля 2014Политика
1
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак призвал руководителей фракций на совещание о дальнейшей сегодняшней работе парламента.
Владимир Рыбак / Радио Свобода
Как передает корреспондент УНИАН, это совещания проходит в сессионном зале, на местах, где обычно сидят представители правительства, если они присутствуют в парламенте.
Совещание проходит сразу после голосования парламента за возвращение к Конституции 2004 года и за законопроект о недопущении наказания митингующих.
Читайте такжеГруппа Тигипко не будет голосовать за отставку Януковича
Сейчас вокруг Рыбака собрались около 15 депутатов .
Депутаты всех фракций находятся в сессионном зале возле своих рабочих мест.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter