Рыбак позвал руководителей фракций на совещание о дальнейшей работе

17:28, 21 февраля 2014
Политика
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 Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак призвал руководителей фракций на совещание о дальнейшей сегодняшней работе парламента.

Владимир Рыбак / Радио Свобода

Как передает корреспондент УНИАН, это совещания проходит в сессионном зале, на местах, где обычно сидят представители правительства, если они присутствуют в парламенте.

Совещание проходит сразу после голосования парламента за возвращение к Конституции 2004 года и за законопроект о недопущении наказания митингующих.

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Сейчас вокруг Рыбака собрались около 15 депутатов .

Депутаты всех фракций находятся в сессионном зале возле своих рабочих мест.

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