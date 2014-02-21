МВД: Неизвестные обстреливают военнослужащих возле Верховной Рады

Командование внутренних войск МВД Украины заявляет, что неизвестные обстреливают из огнестрельного оружия военнослужащих возле Верховной Рады Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВВ.

Как отмечается в сообщении, «во время обстрела неизвестными лицами из огнестрельного оружия военнослужащих внутренних войск на улице Институтской, несколько выстрелов прозвучало вблизи Верховной Рады Украины. В связи с этим, с целью сохранения жизни и защиты личного состава внутренних войск от пуль, часть военнослужащих была заведена в здание Верховной Рады Украины».

«Требуем срочно прекратить обстрел военнослужащих внутренних войск», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня около 10.30 народные депутаты заявили, что в кулуары Верховной Рады зашли десятки вооруженных бойцов внутренних войск.

В частности, внефракционный народный депутат Владимир Литвин во время своего выступления в ВР сказал, что депутаты встревожены информацией о том, что в кулуары парламента “зашли автоматчики”. “Я прошу, Владимир Васильевич, дайте команду немедленно выгнать их из кулуаров Верховной Рады и давайте работать”, - сказал Литвин, обращаясь к председателю ВР Владимиру Рыбаку.

В свою очередь лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сказал, что только что в парламенте были “десятки вооруженных автоматическим оружием работников внутренних войск Украины”.

Яценюк спросил, кто впустил этих людей и кто несет за это ответственность.

“Мы их только что вывели всех”, - сказал он о бойцах внутренних войск.

Яценюк призвал восстановить порядок в парламенте.

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Напомним, МВД сегодня заявило, что в 10.15 митингующие «нарушили перемирие», начали стрелять на ул. Институтской и пытались прорваться к ВР. В то же время Самооборона Майдана опровергла это сообщение, отметив, что в это время раздавались одиночные выстрелы со стороны Октябрьского дворца. Они предположили, что снова, как и вчера, стрелял снайпер. Также Самооборона заявила, что за периметр баррикад никто не выходил.