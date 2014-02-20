На Майдане Независимости проходит "нейтральное противостояние"
01:09, 20 февраля 2014Политика
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На Майдане Независимости проходит "нейтральное противостояния "между митингующими и милицией.
Как передает корреспондент УНИАН, митингующие снова жгут шины по периметру, где находятся сотрудники правоохранительных органов.
Никаких активных действий сторон пока не происходит.
В то же время на прилегающих улицах не наблюдается скопления правоохранителей и "титушек".
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