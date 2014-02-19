СБУ перешла на усиленный режим готовности к антитеррористической деятельности

СБУ перешло на усиленный режим готовности к антитеррористической деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя СБУ Владимир Поротько во время встречи министра иностранных дел Леонида Кожары с представителями дипмиссий в Украине.

По словам Поротько, в течение сегодняшней ночи в Управлении СБУ в Ивано-Франковске было захвачено 268 табельных пистолетов, 2 винтовки, 3 пулемета, 92 гранаты и 15 тыс. патронов.

Также представитель СБУ сообщил, что «мы ищем оружие в целях недопущения его применения в акциях, проводимых на сегодняшний день».

Учитывая это, заявил Поротько, «СБУ вынуждено перейти на усиленную степень готовности субъектов антитеррористической деятельности и антитеррористического центра. Она предусматривает усиление мер безопасности охраны общественного порядка и территориальной целостности”.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 февраля, в СБУ заявили, что Службой безопасности и Антитеррористическим центром Украины принято решение о начале проведения на территории Украины антитеррористической операции.

”Радикальные и экстремистские группировки своими действиями несут реальную угрозу жизни миллионам украинцев. В связи с этим Службой безопасности и Антитеррористическим центром Украины сегодня принято решение о начале проведения на территории Украины антитеррористической операции”, - говорится в заявлении главы СБУ Александра Якименко.

Справка УНИАН. 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние между протестующими на Майдане и силовиками. По предварительным данным, погибли 25 человек, более тысяч ранены, сотни госпитализированы.