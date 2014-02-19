Около тысячи митингующих осадили Хмельницкую облпрокуратуру и выломали двери
Около тысячи человек осадили прокуратуру Хмельницкой области.
Как передает корреспондент УНИАН, сначала люди требовали, чтобы к ним вышел прокурор области Сергей Соляр. Однако, когда люди пришли к зданию, входные двери были закрыты.
Протестующим пришлось выломать входную дверь и попасть в здание прокуратуры области. Как оказалось, прокурор Соляр находился в здании и сказал, что не слышал, как его звали майдановцы.
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При этом активисты вынесли из прокуратуры примерно 6 мешков с делами, которые вела прокуратура области.
Люди пытались взять у прокурора расписку, что тот не будет открывать уголовных производств за поврежденное имущество прокуратуры . На что прокурор ответил, что это станет возможным, когда майдановцы вернут вынесены мешки с делами.