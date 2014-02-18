Крымский Евромайдан собирается выехать в Киев

Крымский Евромайдан объявил всеобщую мобилизацию своих сторонников и призывает крымчан ехать в Киев "для защиты Майдана и Украины".

Как сообщает Радио Свобода, об этом на митинге под стенами Совета министров АРК объявили координаторы этой общественной инициативы.

На акции, в которой приняли участие несколько десятков участников, было высказано солидарность с протестующими в Киеве и прозвучал призыв организовано выезжать в столицу.

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По словам координатора крымского Евромайдана Андрея Щекуна, часть добровольцев выезжает уже сегодня, но большинство - в среду.

Участники акции также выразили протест против «политических репрессий и давления на лидеров крымского Евромайдана». Они сообщили, что получили информацию о подготовке уголовного преследования ряда наиболее активных крымских участников антиправительственных протестов.