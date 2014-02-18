Крымский Евромайдан собирается выехать в Киев
Евромайдан Крыма объявил всеобщую мобилизацию.
Крымский Евромайдан объявил всеобщую мобилизацию своих сторонников и призывает крымчан ехать в Киев "для защиты Майдана и Украины".
Как сообщает Радио Свобода, об этом на митинге под стенами Совета министров АРК объявили координаторы этой общественной инициативы.
На акции, в которой приняли участие несколько десятков участников, было высказано солидарность с протестующими в Киеве и прозвучал призыв организовано выезжать в столицу.
Читайте такжеОдесситы блокируют выезд своего Беркута в Киев
По словам координатора крымского Евромайдана Андрея Щекуна, часть добровольцев выезжает уже сегодня, но большинство - в среду.
Участники акции также выразили протест против «политических репрессий и давления на лидеров крымского Евромайдана». Они сообщили, что получили информацию о подготовке уголовного преследования ряда наиболее активных крымских участников антиправительственных протестов.