МВД объявило мобилизацию милиции возле баррикад Майдана - СМИ

СМИ сообщают о стягивании сил правоохранителей к Майдану.

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в МВД, сегодня в столичных РОВД поступил приказ собрать все свободные резервы возле баррикад Майдана на 18.00 в связи с возможной зачисткой центра Киева от протестующих.

По данным источника, каждый райотдел может предоставить 200-300 сотрудников, таким образом, общее количество силовиков может дойти до 2-3 тыс. человек. При этом киевские милиционеры в рамках подготовки к вечерних событий уже получили боевое оружие.

Журналисты из разных изданий также пишут на своих страницах Facebook о подготовке силовиков.

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Так Hromadske.TV сообщает, что со станции метро «Дарница» на станцию «Крещатик» отправили целый поезд с силовиками. Другие пишут о том, что по улице Институтской к мосту подвели два водомета.

Как известно, ранее глава СБУ Александр Якименко и руководитель МВД Виталий Захарченко призвали немедленно прекратить вооруженное противостояние в центре Киева и вернуться за стол переговоров. Если за два часа бардак не прекратится, СБУ и МВД "будут вынуждены прибегнуть к жестким действиям.