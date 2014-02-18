СБУ и МВД угрожают навести порядок, если оппозиция не успокоит своих людей

Главы СБУ и МВД призывают лидеров оппозиции немедленно успокоить протестующих, прекратить вооруженное противостояние и вернуться за стол переговоров.

Как сообщает сайт СБУ, об этом говорится в совместном заявлении председателя СБУ Александра Якименко и министра внутренних дел Виталия Захарченко.

«Мы призываем лидеров оппозиции немедленно успокоить протестующих, прекратить вооруженное противостояние и вернуться за стол переговоров», - говорится в заявлении.

«Экстремисты из оппозиции перешли черту – они убивают на улицах столицы Украины ни в чем неповинных людей, издеваются над женщинами, жгут и подрывают дома и автомобили. В центре Киева начинается хаос. При этом лидеры оппозиции по телефону осуществляют режиссуру этих преступлений. Их цель одна – даже ценой человеческой крови добраться до властных кресел», - заявляют авторы заявления.

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Якименко и Захарченко отмечают, что не могут допустить дальнейшего нагнетания конфликта. Они отмечают, что рядовые граждане обращаются к властям с призывами навести порядок, вернуть стабильность и мир в Украину.

«Предостерегаем горячие безответственные головы оппозиции – у власти есть силы, чтобы навести порядок. И мы, если будет продолжаться беспорядок, будем вынуждены перейти к жестким действиям. Нужно дать режиссерам беспорядка ровно час времени. В случае, если в 18.00 безобразия не прекратятся, мы будем обязаны навести порядок всеми средствами, предусмотренными законом», - отмечается в заявлении.