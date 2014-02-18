Мимо ВР пронесли тело митингующего без головы - СМИ
17:38, 18 февраля 2014Политика
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На улице Институтской лежат еще два трупа.
СМИ сообщают о еще трех погибших митингующих.
Как сообщает BBC Украина, мимо Верховной Рады пронесли тело митингующего без головы.
В сторону Институтской прошли 50 бойцов "Беркута", вооруженных автоматами.
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Корреспондент Украинской Правды написал, что на улице Институтской лежат два трупа. Это мужчина и женщина, на вид им 50-60 лет. Тела лежат на баррикадах у выхода из станции метро "Крещатик".
Как сообщал УНИАН, народный депутат Леся Оробец сообщила, что в доме офицеров находится еще три тела активистов, погибших во время столкновений на центральных улицах Киева.
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