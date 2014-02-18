Президент Европарламента шокирован сообщениями о погибших активистах в Киеве

Президент Европарламента Мартин Шульц обеспокоин гибелью митингующих в Киеве и призывает все стороны конфликта к сдержанности и диалогу.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Шокирован и опечален сообщениями об убийствах протестующих в Украине, призываю к сдержанности и диалогу, насилие не является способом урегулирования кризиса", - написал евродепутат.

Читайте такжеНа улицах Киева развернулась настоящая война (Прямая трансляция. Видео)

Напомним, в эксклюзивном интервью УНИАН, опубликованном вчера, Президент Европейского парламента Мартин Шульц заявил, что Евросоюз готов подписать Соглашение об ассоциации сразу после завершения политического кризиса в Украине.

По словам Шульца, выход из кризиса возможен только через диалог, а не насилие. "Три главные оппозиционные партии, народное движение Евромадана и правительственная сторона должны найти мирное решение через переговоры, которое бы опиралось на консенсус", - сказал он.