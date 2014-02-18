Во Львове и Тернополе объявили всеобщую мобилизацию на Киев
Штаб национального сопротивления Тернополя просит добровольцев брать с собой теплые вещи и средства защиты.
Во Львове и Тернополе сегодня объявили всеобщую мобилизацию. Вечером из обоих городов отправят автоколонны и автобусы с людьми, которые должны усилить самооборону в Киеве, сообщает Радио Свобода.
Запись добровольцев начался и это связано с событиями в центре Киеве, где продолжаются столкновения между майдановцями и силовиками.
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Штаб национального сопротивления Тернополя просит добровольцев брать с собой теплые вещи и средства защиты. Во Львове и Тернополе люди собираются на Майдане, где могут услышать о последних событиях и послушать активистов.
Лидер ВО «Свобода»Олег Тягнибок призвал всех мужчин немедленно ехать в Киев.