В столкновениях с правоохранителями пострадали около 150 активистов – медслужба Майдана

В ходе сегодняшних столкновений протестующих с правоохранителями пострадало порядка 150 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Штабе национального сопротивления заявил заместитель руководителя медицинской службы ВО «Майдан» Андрей Гук.

В частности, он сообщил, что пострадало порядка 150 человек со стороны протестующих. Пострадавших в ходе столкновений доставляют в Дом профсоюзов, где находится Штаб национального сопротивления.

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Медицинскую помощь пострадавшим оказывают на третьем этаже в Доме профсоюзов. Также туда активно доставляют необходимые медицинские препараты.

На данный момент ситуация в Доме профсоюзов спокойная.

Как сообщал УНИАН, сегодня в правительственном квартале в Киеве возобновились столкновения между протестующими и стражами порядка. Митингующие бросают камни у стражей порядка, те применяют травматические ружья, свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. Снайперы стреляют в участников протестов с крыш домов. В Киеве замечены сотни «титушек» с железными палками. Сообщалось о десятках раненых с обеих сторон.