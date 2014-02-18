Милиция: активисты снова захватили здание КГГА

Митингующие с Майдана опять захватили здание Киевской городской государственной администрации.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

«Митингующие опять ворвались и захватили здание КГГА», - сказали в милиции.

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Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы КГГА, около 15.00 в административном здании администрации и Киевсовета возник пожар. На месте события работают пожарные.

Протестующие освободили здание КГГА 16 февраля.