Милиция: активисты снова захватили здание КГГА
15:48, 18 февраля 2014Политика
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До этого протестующие жгли у входа КГГА покрышки и забрасывали здание коктейлями молотова.
Милиция заявляет, что активисты снова захватили здание КГГА / REUTERS
Митингующие с Майдана опять захватили здание Киевской городской государственной администрации.
Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.
«Митингующие опять ворвались и захватили здание КГГА», - сказали в милиции.
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Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы КГГА, около 15.00 в административном здании администрации и Киевсовета возник пожар. На месте события работают пожарные.
Протестующие освободили здание КГГА 16 февраля.
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