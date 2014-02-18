В результате столкновений с активистами госпитализированы 8 бойцов внутренних войск - МВД

В результате столкновений с митингующими в Киеве госпитализированы 8 бойцов внутренних войск.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВВ МВД Украины, у одного из госпитализированных - перелом руки, у другого - ноги. Общее количество пострадавших в результате столкновений правоохранителей уточняется.

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Также в пресс-службе отметили, что сейчас проверяется информация относительно взятия в плен троих солдат.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве возобновились столкновения правоохранителей с митингующими. Они происходят на прилегающих к ВР улицах. В трех медицинских пунктах євромайданівців сейчаснаходится около 25 раненых. В них в основном ранения от травматических пуль и свето-шумовых гранат, которые применяют правоохранители.