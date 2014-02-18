Протестующие захватили штаб ПР
12:17, 18 февраля 2014Политика
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Протестующие захватили офис Партии регионов на улице Липской в Киеве.
Офис ПР захватили / Фото: Александр Рудоманов
Протестующие захватили офис Партии регионов на улице Липской в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, участники акции смогли зайти в здание с черного хода.
Сотрудники офиса успели покинуть здание до того, как туда вошли митингующие.
Как пишет на своей страничке в Twitter Екатерина Аврамчук, демонстранты прорвались внутрь помещения. "Протестующие захватили офис Партии регионов на Липской. Зашли внутрь", - сообщила она.
Как сообщал УНИАН, около 200 митингующих штурмовали офис ПР на Липской. Активисты забрасывали здание «коктейлями Молотова», разбили стекла в окнах и несколько машин, припаркованных возле офиса.
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