В штаб ПР бросают коктейли Молотова и камни
11:41, 18 февраля 2014Политика
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Группа митингующих разбила часть окон в штабе Партии регионов.
Офис ПР штурмуют
Как сообщает источник УНИАН, митингующие забрасывают штаб Партии регионов на улице Липской в центре Киева камнями и коктейлями Молотова.
Разбита часть окон в штабе партии.
Информации о пострадавших не поступало.
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Новые детали вскоре.
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