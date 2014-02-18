В штаб ПР бросают коктейли Молотова и камни

11:41, 18 февраля 2014
Политика
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Группа митингующих разбила часть окон в штабе Партии регионов.

Офіс ПР штурмують

Как сообщает источник УНИАН, митингующие забрасывают штаб Партии регионов на улице Липской в центре Киева камнями и коктейлями Молотова.

Разбита часть окон в штабе партии.

Информации о пострадавших не поступало.

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Новые детали вскоре.

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