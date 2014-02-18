В штаб ПР бросают коктейли Молотова и камни

Группа митингующих разбила часть окон в штабе Партии регионов.

Как сообщает источник УНИАН, митингующие забрасывают штаб Партии регионов на улице Липской в центре Киева камнями и коктейлями Молотова. Разбита часть окон в штабе партии. Информации о пострадавших не поступало. Читайте такжеВ Мариинском парке начались столкновения митингующих с милицией Новые детали вскоре.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter