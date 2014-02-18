Беркутовцы бросают гранаты на головы протестующим с крыши дома на Институтской
Кроме того, на крыше находится человек в гражданском и в маске, который тоже бросает какие-то неизвестные предметы вниз.
В Киеве «беркутовцы» вылезли на крышу дома на углу ул. Институтской и Шелковичной, и бросают оттуда светошумовые и газовые гранаты прямо на головы протестующим.
Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, на крыше находится человек в гражданском и в маске, который тоже бросает какие-то неизвестные предметы вниз.
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Как сообщал УНИАН, сегодня тысячи сторонников Майдана пошли к ВР, где лидеры оппозиции настаивают на первоочередном решении вопроса о проведении конституционной реформы.
Между тем, подходы к Верховной Раде заблокированы усиленными отрядами бойцов спецназначения.
На ул. Институтской и Шелковичной начались столкновения митингующих со стражами порядка.
Также начались столкновения в Мариинском парке.