Около 2 тыс. членов Самообороны выстроились в Мариинском парке

В Киеве около 2000 членов Самообороны Майдана вошли в Мариинский парк и выстроились колонной от Дома офицеров до здания Министерства здравоохранения вдоль кордона внутренних войск, которые отделяют их от сторонников Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, пока обе стороны никаких активных действий не предпринимают.

Как сообщал УНИАН, лидеры оппозиции подчеркивают, что Верховная Рада во вторник, 18 февраля, в первую очередь должна рассмотреть вопрос проведения конституционной реформы.

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Однако фракция Партии регионов настаивает на создании в парламенте специальной комиссии или рабочей группы по подготовке изменений к Конституции или новой Конституции.

Сегодня, 18 февраля, многотысячная колонна активистов Майдана отправилась к Верховной Раде.

Между тем, подходы к Верховной Раде заблокированы сегодня утром усиленными отрядами бойцов спецназначения.

В непосредственной близости к зданию парламента расположился городок сторонников власти. Сейчас в Мариинском парке проходит провластный митинг.