На Грушевского за баррикадами восстанавливают уличное освещение

16:29, 17 февраля 2014
Политика
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На улице Грушевского за баррикадами коммунальные службы занимаются восстановлением уличного освещения.

На Грушевского продолжается уборка

Как передает корреспондент УНИАН, автокран поднял фонарный столб, и электрики восстанавливают на нем поврежденную электропроводку.

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Как сообщал УНИАН, по данным КГГА, с частично разблокированной улицы Грушевского коммунальщики вывезли более 100 машин мусора.

Сейчас улица Грушевского для проезда расчищена.

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