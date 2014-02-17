На Грушевского за баррикадами восстанавливают уличное освещение

Как передает корреспондент УНИАН, автокран поднял фонарный столб, и электрики восстанавливают на нем поврежденную электропроводку.

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Как сообщал УНИАН, по данным КГГА, с частично разблокированной улицы Грушевского коммунальщики вывезли более 100 машин мусора.

Сейчас улица Грушевского для проезда расчищена.