Открытый военный конфликт между Украиной и РФ станет катастрофой для всей Евразии - Гриценко

Народный депутат Украины, бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает, что любой открытый военный конфликт между Украиной и Российской Федерацией станет катастрофой не только для Европы, но и для всей Евразии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал во время пресс-конференции.

На вопрос, станет ли Россия вводить войска на территорию Украины для улаживания политического кризиса, Гриценко ответил, что «вокруг Путина есть достаточно людей, которые умеют анализировать ситуацию и предусматривать ее развитие. Я думаю, что они уже сказали Путину, что любой открытый военный конфликт между Украиной и РФ - это будет катастрофа не только для Европы, но и для всей Евразии».

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Также Гриценко убежден, что военный потенциал России значительно преувеличен: «Когда Россия вошла на территорию Грузии в 2008 году, это ей далось совсем непросто – они тогда начали атаку 8 августа, но с апреля под видом учений у них на Кавказе формировалась эта группировка и очень много казарм были в то время пусты по всей территории Российской Федерации. Если кто-то думает, что в России такой огромный наступательный на большие расстояния военный потенциал - так он ошибается».

Кроме этого, он добавил, что теоретически Россия может каким-то другими скрытыми, провокационными действиями провоцировать ситуацию в той или иной стране.

Напомним, в статье для The Wall Street Journal Стивен Блэнк, специалист по России в American Foreign Policy Council (Вашингтон), отметил, что "украинский кризис - самая серьезная угроза европейской безопасности со времен войны в бывшей Югославии. Времени терять нельзя: едва закончится сочинская Олимпиада, у Москвы не останется резонов больше воздерживаться от колоссального давления, призванного обеспечить "правильную" политическую ориентацию Киева".

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Сейчас Кремль готов повторить сценарий войны с Грузией, если будет считать это нужным, допускает автор. "За ее дипломатией принуждения в Украине стоит угроза силы, либо подстрекаемой Россией, либо осуществляемой ею самой", - подчеркивается в материале.

Автор убежден, что сценарии уже отрепетировали на военных учениях в 2009 и 2013 годах. А в декабре Москва договорилась с Киевом построить мост через Керченский пролив ("отличное шоссе для армии завоевателей", допускает автор).

После Олимпиады Москва будет вольна радоваться имперскими фантазиями, если ЕС и США не смогут действовать в Украине совместно. Поскольку бездеятельность Европы будет продолжаться, Россия решит, что можно без последствий самой применить силу или вдохновить силы единомышленников, пишет Блэнк.