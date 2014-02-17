Сегодня Яценюк и Кличко встретятся с Меркель – «Батькивщина»

Председатель политсовета ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк отправился в Берлин, где вместе с председателем фракции «УДАР» Виталием Кличко встретится сегодня с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и представителями фракции блока партий Христианско-демократический союз/Христианско-Социальный Союз (ХДС/ХСС) Бундестага.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

По данным пресс-службы, в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel накануне визита Яценюк подчеркнул, что ожидает от встречи с Меркель «в первую очередь политической поддержки» для Украины.

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Яценюк рассказал о путях выхода из экономического и политического кризиса в Украине. По его мнению, лучший план реформ содержится в Соглашении об ассоциации с ЕС, в то время как Президент Украины Виктор Янукович до сих пор придерживается советских ценностей и «византийского стиля правления», а Россия стремится построить «новую Берлинскую стену» между Украиной и Евросоюзом.

Самого Яценюка Der Tagesspiegel называет экономистом, юристом и «опытным политиком, который считается сторонником вступления Украины в НАТО и выступает за либеральную экономическую политику», отметили в “Батькивщине”.