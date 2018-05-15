География политического насилия от «А» до «Ю»

Аргентина. Старые страхи

Аргентинское правительство не смогло удержать под контролем инфляцию. Национальная валюта за последние месяцы подешевела на треть. Резко пошли в гору потребительские цены, а за ними – социальная напряженность. Еще в декабре многие провинции охватили массовые беспорядки. На прошлой неделе на 30% подняли цены на проезд в общественном транспорте в Кордове, втором по величине городе страны. В магазинные витрины полетели камни, а в полицейских – бутылки с зажигательной смесью. Пятеро служителей порядка были ранены, а тринадцать демонстрантов задержаны. 12 февраля столкновения с полицией произошли в провинции Чако-Ресистенция. На град камней со стороны демонстрантов полиция ответила резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами. Результат – 20 пострадавших и 10 задержанных. Волнения продолжаются.

Столь стремительный переход к уличному насилию связан с тем, что аргентинцы слишком хорошо помнят последствия предыдущего кризиса с его дефолтом, катастрофическим падением уровня жизни и взлетом преступности. Ситуацию, когда разграбление твоего магазина, равно как и неучастие в разграблении чужого магазина, могло быть чревато голодной смертью, аргентинцы хорошо запомнили еще со времен дефолта 2001 года.

Афганистан. Канун большой войны

Перманентная война в Афганистане не затихала и в рассматриваемый период. 17 декабря шестеро американских солдат погибли при крушении вертолета на юге страны. Потом были застрелены партизанами еще двое американцев и британец. «Рождественским подарком» от талибов стал ракетный обстрел 25 декабря американского посольства в Кабуле. Трое бойцов Международных сил содействия безопасности и один террорист-смертник погибли, а шестеро случайных прохожих получили ранения в том же Кабуле через два дня в результате взрыва заминированного автомобиля неподалеку от военной базы «Кэмп Феникс». 4 января взрывное устройство сработало в дипломатическом квартале столицы. В тот же день еще один военнослужащий Международных сил был убит на востоке страны.

Следует напомнить, что нынешняя ситуация в Афганистане больше похожа на затишье перед бурей, поскольку в 2014 году планируется вывод американских и прочих иностранных войск. И уж тогда новый переход войны в горячую фазу многие читают неминуемым.

Босния и Герцеговина. Отчаяние бедных

Беспорядки, охватившие республику, начались 5 февраля. Основные причины – открытие рынка страны, добившее остатки местного производства, и приватизация, вышвырнувшая с предприятий на улицу многие тысячи людей. Основной контингент протестов – обнищавшие безработные. Основное оружие – камни, петарды и зажигательная смесь. Основные способы противодействия – водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. Основной результат – полторы сотни раненых, несколько сожженных административных зданий, разгромленные городские кварталы и отставка ряда высокопоставленных правительственных чиновников. Основные перспективы – дальнейший рост безработицы, обнищания и недовольства. Основной риск – переход противостояния в затяжную фазу с применением более кровавых методов – одно взрывное устройство уже сработало в Сараево в понедельник 10 февраля. Но еще большая опасность заключается в возможном перерастании классового противостояния в межэтническое, которое эта многонациональная страна еще помнит по разрушительной гражданской войне 90-х.

Бразилия. Футбол и засуха

Мирная демонстрация против подорожания проезда в транспорте переросла в столкновения с полицией на прошлой неделе, когда полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Ранения получили пять человек, погиб оператор теленовостей от попадания в голову сигнальной ракеты. Двое демонстрантов были задержаны по подозрению в непредумышленном убийстве. Но 12 февраля столкновения возобновились. На этот раз в них приняли участие безземельные крестьяне, проводившие манифестацию протеста у президентского дворца. Двое протестующих пострадали от газа, примененного полицейскими, а тридцать служителей порядка – от камней демонстрантов.

Аграрный вопрос в Бразилии, пережившей сильную засуху и потерю значительной части урожая кофе, стоит очень остро. К тому же население недовольно тем, что правительство тратит огромные деньги на проведение чемпионата мира по футболу вместо того, чтобы вкладывать их в инфраструктуру и коммунальное хозяйство. Учитывая все это, можно прогнозировать, что массовые беспорядки продолжатся и достигнут своего пика в канун чемпионата.

Венесуэла. «Фашисты» и снайперы

На 12 февраля уже три трупа принесли массовые протесты в городах Венесуэлы. Сами по себе манифестации сторонников и противников президента Николаса Мадуро прошли без особых происшествий, хотя под занавес оппозиционного митинга в столице не обошлось без поджигания покрышек и резиновых пуль полиции в ответ. Убийства произошли позже и стали делом рук неизвестных снайперов, которых обе стороны приписывают к лагерю своих противников.

Президент уже обвинил оппозиционеров в попытке фашистского переворота и запретил массовые уличные акции, выписаны ордера на арест оппозиционных лидеров. Мадуро пытается проводить более социалистическую и не менее антиамериканскую политику, чем его знаменитый предшественник Уго Чавес. А это значит, что ни оппозиция, представляющая интересы состоятельных кругов страны, ни США, активно играющие против оппозиции, в обозримом будущем не успокоятся.

Египет. Кровавый юбилей

Египет, которому «арабская весна», похоже, ничего не принесла, кроме смертей, очередная волна политического насилия накрыла еще 25 декабря. Тогда в результате взрыва, устроенного исламистами у штаб-квартиры полиции в городе Эль-Мансур, погибло 17 человек. Правительство объявило организацию «Братья-мусульмане» террористической. В следующие два дня «братья» вывели своих сторонников на улицы городов Египта. Еще несколько человек стали жертвами беспорядков, а 260 исламистов были задержаны. Шествия и митинги, которые неизменно заканчиваются столкновениями с полицией, «Братья-мусульмане» устраивают практически каждую пятницу. Самым урожайным на трупы стал день третьей годовщины египетской революции 25 января, когда в результате массовых беспорядков в городах страны погибли в общей сложности 64 человека. 7 февраля волнениями был охвачен ряд районов столицы, протестующие забросали «коктейлями Молотова» здание полицейского училища. Двое демонстрантов погибли в стычках. В тот же день в результате взрывов двух брошенных в полицейские автомобили бомб были ранены пятеро полицейских и случайный прохожий. Пока что нормализация обстановки в Египте не просматривается.

Ирак. Религиозная междоусобица

В Ираке 16 декабря боевики даже ненадолго захватили мэрию родного города Саддама Хусейна. В результате терактов в разных местах страны только в тот день погибло не менее 40 человек. К концу месяца противостояние шиитских властей страны с радиальными группировками дискриминируемых и недовольных мусульман-суннитов вылилось в масштабные военные действия. 28-го числа был схвачен спецназом один из суннитских лидеров, его телохранители и брат убиты при попытке вооруженного сопротивления. А 30-го армейские подразделения, подкрепленные бронетехникой и боевыми вертолетами, взяли штурмом и ликвидировали палаточный лагерь протестующих суннитов, основанный на дороге от столицы к западным провинциям страны еще за год до этих событий. Ответом стало вооруженное восстание и переход по контроль суннитских групп, включая пресловутую Аль-Каиду, городов Фаллуджа и Рамади – крупнейших в провинции Анбар, на которую с тех пор власть центрального правительства не распространяется.

Боевые действия и террористические акты продолжаются. Только за январь в них погибло около тысячи человек, но к крупномасштабному наступлению правительство только еще готовится.

Ливия. Война вместо страны

Ливия исчезла из заголовков мировых новостей после того, как отряды вооруженной оппозиции при поддержке западных стран оружием, боеприпасами, инструкторами, деньгами и авиаударами свергли и убили диктатора Муамара Каддафи. Поэтому сейчас мало кто обращает внимание на то, что государства там фактически нет, а есть множество вооруженных кланов, выясняющих между собой отношения, и номинальное центральное правительство, которое мало чем управляет. 12 января в том же городе, где был схвачен и убит Каддафи, террористы застрелили заместителя министра промышленности. В тот же день сообщалось о смерти 16 человек в результате межплеменных столкновений в южных районах страны. 18 января, после того, как боевики захватили одну из военных баз на юге, ливийские власти объявили чрезвычайное положение. Однако их возможность реально взять ситуацию по свой контроль вызывает большие сомнения.

Сирия. Война и мир

Сирийский вооруженный конфликт, безусловно, является самым масштабным, длительным и кровавым из происходящих сейчас в мире и приковывает к себе наибольшее внимание. Через месяц сирийская гражданская война отметит мрачную трехлетнюю годовщину. Счет убитых идет на сотни тысяч – более 131 000 человек на начало января по официальным данным. Счет беженцев – на миллионы. В последнее время мировое сообщество прилагает значительные усилия, чтобы помирить воюющие стороны и прекратить конфликт, а не только снабжает их оружием и деньгами. Но поскольку мирные процессы идут параллельно процессам военной поддержки, а не вопреки им, об окончании конфликта говорить преждевременно.

Таиланд. Все так и не так

По некоторым внешним признакам украинская ситуация больше всего похожа на события в Таиланде, к тому же обе ситуации развиваются почти синхронно. Массовые беспорядки в Таиланде начались 28 ноября прошлого года многочисленной демонстрацией оппозиции. Она тоже называлась «маршем миллионов», хотя в ней приняли участие от 300 до 440 тысяч человек. К настоящему времени в результате волнений в Таиланде пятеро убитых и больше сотни пострадавших в стычках. Противостояние идет между сторонниками двух основных партий, представляющих разные регионы и враждебные друг другу политические элиты. Вооруженные силы сохраняют нейтралитет. Режим чрезвычайной ситуации действует в столице, в то время как в остальной стране сравнительно спокойно. Оппозиции удалось добиться отставки правительства и новых досрочных выборов. Но, понимая, что победить на них вряд ли удастся, оппозиция сменила тактику. Теперь она не признает еще не подведенных результатов выборов, пытается добиться, чтобы власть перешла к сформированному ею «народному совету». В последнее время конфликт перешел в вялотекущую стадию, но выхода из него пока не видно.

Центральноафриканская республика. Резня и интервенция

Предыдущая гражданская война в Центральноафриканской республике шла с 2004 по 2007 год. Нынешняя началась в конце 2012-го и к концу 2013-го переросла в межконфессиональную резню мусульман с христианами. Постепенно эта резня достигала того уровня, за которым уместнее говорить об этнических чистках с элементами геноцида. 5 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию о вводе французских войск и африканских миротворческих сил в охваченную войной республику. Пока что миротворцы не смогли добиться прекращения военных действий и разоружения противоборствующих банд даже в столице, не говоря о провинции. Да и вряд ли ставят себе такую цель в обозримом будущем. Тем временем из 4,4-миллионного населения около 950 тысяч стали беженцами и вынужденными переселенцами. О количестве убитых точных сведений нет, но счет идет явно не на сотни и вряд ли уже на тысячи.

Южный Судан. Кровь и нефть

16 декабря прошлого года президент страны объявил о провалившейся попытке военного переворота. На самом деле это стало началом межплеменной войны двух крупнейших народностей Южного Судана, которая не остановлена по сей день. Неудавшийся путч возглавил отправленный в отставку еще летом вице-президент, который после провала не сложил оружия, а взял под контроль несколько штатов, богатых нефтяными месторождениями. К южносуданской нефти мировое сообщество отнеслось намного внимательнее, чем к центральноафриканским алмазам, поэтому численность миротворческого контингента ООН, который пребывал в стране с начала военных действий, довольно быстро достигла семи, а потом 12,5 тысяч бойцов. Война тем временем набирала обороты, города и территории переходили из рук в руки, число жертв и беженцев росло. 23 января правительство и повстанцы подписали соглашение о перемирии. Но вскоре обе стороны обвинили друг друга в его нарушении, и бои возобновились. 11 февраля начались новые мирные переговоры. Конфликт уже обошелся молодому государству в десять тысяч убитых и около семисот тысяч беженцев. 3,7 миллиона человек по данным ООН остро нуждаются в продовольствии.

Вот, пожалуй, и весь короткий экскурс по мировым конфликтам, выпавшим на период украинского Майдана. Какие-то не попали в обзор, какие-то закончились раньше, какие-то скоро начнутся или возобновятся. По идее, так должно быть понятнее, почему мир не всегда уделяет первостепенное внимание событиям в Киеве.

Игорь Гридасов