Предоставленные Западом Януковичу средства пойдут на усиление диктатуры - Тимошенко

«Я прошу западные финансовые учреждения не предоставлять ни копейки финансовых ресурсов новому-старому правительству Януковича, потому что эти деньги будут направлены на коррупцию и усиление диктатуры», - сказала Тимошенко в эксклюзивном интервью газете «Зеркало недели».

По словам экс-премьера, если вместо санкций правительство получит финансовую поддержку, вряд ли это поймет демократическая Украина и украинская диаспора по всему миру. «Я призываю Запад не финансировать кровавый режим», - подчеркнула Тимошенко.

В то же время, на вопрос издания о том, какие деньги были бы более приемлемы для Украины, российские или западные, экс-премьер ответила, что для Украины не существует других денег, кроме западных.

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«В данном случае надо выбирать не национальность денег, а стратегию глобальной интеграции Украины. Я считаю, что альтернативы возвращению Украины в свою европейскую семью не существует, а это означает, что для Украины не существует других денег, кроме западных», - сказала она.

Только западные деньги, по словам Тимошенко, одновременно будут стимулом для глубокой демократической перестройки Украины и сигналом для вхождения стратегических инвестиций.