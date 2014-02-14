Булатов заявляет, что неизвестные угрожают расправой его семье

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал сегодня в эфире Польского радио.

"В некоторых СМС получаю ужасные угрозы, что отрежут уши также моим детям. Желают, чтобы родители тяжело умирали от рака, чтобы кровь лилась в нашей семье", - рассказал он, заметив, что угрозы получает уже долгое время.

"И это все касается не только меня, но – хуже всего - моих близких", - сказал он.

Булатов сказал, что не знает, кто автор этих сообщений.

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Он также рассказал, что во время похищения в Киеве сознался своим похитителям в сотрудничестве с американской разведкой из-за страшных пыток, отметив, что это на самом деле ложь.

"Боль была настолько сильной, что в камеру говорил собственно такие вещи, что я являюсь американским агентом, сотрудничаю с Центральной разведкой США, что получаю от них деньги. Но сейчас должен сказать, что это, конечно, неправда. Так говорил лишь потому, что меня очень сильно пытали", - сказал Булатов.

Лидер Автомайдана, который выехал из Украины 2 февраля, также отметил, что не может сейчас вернуться домой из-за возможного преследования со стороны стражей порядка.

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Он напомнил, что против него возбуждено уголовное дело за организацию массовых беспорядков, обратив внимание на то, что, собственно, тогда находился в плену похитителей.

"22 января меня похитили, а 24 января, по данным властей, я организовал массовые беспорядки. И таких примеров "беспредела" есть очень и очень много в Украине", - отметил Булатов.

Лидер Автомайдана также сказал, что поддерживает свое "нормальное функционирование" благодаря огромному количеству лекарств.

"Врачи мне говорили, чтобы еще 10 дней ничего не делал и даже не читал, но не могу этого делать. Делаю это для Украины и для украинцев и считаю, когда в Украине идет война, нельзя сидеть и ничего не делать, и поэтому использую каждую возможность и делаю то, что могу", - сказал он, отметив, что специально заехал в Польшу, чтобы дать интервью Польскому радио по пути из Литвы в Берлин.

Как сообщал УНИАН, Булатова похитили 22 января, а 30 января его нашли в селе Вишенки Бориспольского района. Как заявил сам активист, неизвестные били его, истязали, порезали ему ухо и даже распинали – у него проколы на руках. Он был госпитализирован в столичную частную клинику.

По факту исчезновения Булатова открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

Кроме того, Булатов был объявлен в розыск, и он фигурирует в уголовном производстве по факту массовых беспорядков (ст. 294 УК) как подозреваемый.

2 февраля Булатов отбыл на лечение в Вильнюс.